Fransa Savunma Bakanı Parley, İngiliz mevkidaşı Wallace ile görüşmesini erteledi - Haberler
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Fransa Savunma Bakanı Parley, İngiliz mevkidaşı Wallace ile görüşmesini erteledi

AA / Hasan Esen - Haberler | Güncel
Fransa Savunma Bakanı Parley, İngiliz mevkidaşı Wallace ile görüşmesini erteledi

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile İngiliz mevkidaşı Ben Wallace arasındaki toplantının, Avustralya'nın Paris ile imzaladığı milyarlarca dolarlık denizaltı anlaşmasını iptal ederek İngiltere ve ABD ile yeni bir anlaşmaya varmasının ardından ertelendiği bildirildi.

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile İngiliz mevkidaşı Ben Wallace arasındaki toplantının, Avustralya'nın Paris ile imzaladığı milyarlarca dolarlık denizaltı anlaşmasını iptal ederek İngiltere ve ABD ile yeni bir anlaşmaya varmasının ardından ertelendiği bildirildi.

Savunma Bakanları Parly ve Wallace'ın bu hafta ikili toplantı yapması ve Fransız-İngiliz Konseyi tarafından düzenlenecek etkinliğe hitap etmeleri bekleniyordu.

Ancak Guardian gazetesine konuşan Fransız-İngiliz Konseyi Eş Başkanı Lord Ricketts, toplantının "daha sonraki bir tarihe ertelendiğini" söyledi.

Ulusal haber ajansı PA Media'ya açıklama yapan Savunma Bakanlığı yetkilisi de "toplantının ertelendiğini, iptal edilmediğini" belirterek, İngiltere ve Fransa'nın güvenilir müttefikler olduğunu, Mali'deki operasyonlar ve silah geliştirmede beraber çalıştıklarını kaydetti.

Görüşmenin ne zamana ertelendiğine dair bilgi verilmedi.

İngiltere'nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika'dan sorumlu Devlet Bakanı James Cleverly ise BBC'ye yaptığı açıklamada, "tüm uluslararası ilişkilerin inişli çıkışlı olduğunu" ifade ederek, İngiltere ve Fransa'nın birçok ortak çıkarları olduğunu ve ilişkilerde bunun öne çıkacağından emin olduğunu söyledi.

Avustralya, ABD ve İngiltere arasındaki AUKUS anlaşması

Avustralya, ABD ve İngiltere tarafından 16 Eylül'de imzalan AUKUS anlaşmasının ardından, Avustralya'nın Fransız Naval Group'la vardığı 12 geleneksel dizel elektrikli denizaltı inşasını öngören 90 milyar Avustralya doları (66 milyar ABD doları) tutarındaki sözleşmenin iptal edildiği açıklanmıştı.

Anlaşmanın iptalini "ihanet" olarak değerlendiren Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ise "sırtımızdan vurulduk" ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Drian, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talimatıyla Fransa'nın Canberra ve Washington Büyükelçilerini danışmak amacıyla acilen geri çağırma kararı aldıklarını açıklamıştı.

AA / Hasan Esen - Son Dakika Haberleri
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