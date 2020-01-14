Fransa, Sahel bölgesine ilave 220 asker gönderecek

14.01.2020 00:42 | Son Güncelleme: 14.01.2020 00:42

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Sahel bölgesine ilave 220 askeri göndereceklerini bildirdi.

Fransa'nın Pau kentinde Macron'un ev sahipliğinde G5 Sahel Zirvesi düzenlendi. Zirveye Mali, Burkina Faso, Nijer, Çad ve Moritanyalı liderler katıldı.

Zirvenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan Macron, şunları söyledi:

"Fransa neden Sahel bölgesinde? Bu çok soruluyor. Fransa terörle mücadele etmek için bölgede bulunuyor. Terörist gruplara karşı savaşıyoruz. Fransa aynı zamanda Sahel ülkelerinin egemenliğini sağlamak için de bölgede bulunuyor. Bu Sahel ülkelerinin talebi. G5 Sahel ülkelerinin liderleri, Fransa'nın Barkhane operasyonu çerçevesinde Sahel bölgesindeki askeri varlığının devam etmesini istiyor."

Macron, hedeflerinin özellikle Mali, Burkina Faso ve Nijer'de güvenliği sağlamak olduğunu belirtti.

"Barkhane Operasyonu'nda görev yapan askeri, birliği güçlendirmeye karar verdim. Sahel bölgesine 220 ilave asker gönderilecek." ifadesini kullanan Macron, Sahel bölgesi için de uluslararası koalisyonun kurulacağını belirtti.

Macron, 26 Mart'ta Brüksel'de G5 Sahel Zirvesi'nin düzenleneceğini duyurdu.

Bölgede terörle mücadele etmek için Fransız ordusunun varlığının önemini savunan Macron, "Bir ülkenin istemesi halinde Fransız ordusu bölgeden geri çekilir. Bizim tek amacımız terörle mücadele etmek ve Sahel bölgesi ülkelerinin egemenliğini sağlamak." diye konuştu.

Macron, Afrika'da yükselen Fransa karşıtlığına tepki göstererek, şu ifadeleri kullandı:

"Fransa karşıtlığı yapanlara kimden para aldığını, hangi amaca hizmet ettiğini sorun. Benim bir fikrim var. Son haftalarda duyduğum konuşmalar yakışmıyor. Afrikalı liderler bu konuşmalara tepki gösteriyor. Bu konuşmalar terör gruplarına veya dış güçlere yarıyor. Fransız ordusu güvenlik ve istikrar için orada. Başka bir çıkar yok."

Fransa Cumhurbaşkanı, Sahel bölgesinde terörle mücadelede ABD'nin desteğinin önemli olduğunu söyledi.

Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore de 2019'un Sahel için zor geçtiğini ve Sahel bölgesinde yaşanan insani sorunlara çözüm bulmaya çalıştıklarını kaydetti.

Bölgedeki askeri operasyonlara ilişkin daha iyi koordinasyon sağlanması gerektiğinin altını çizen Kabore, Sahel bölgesi ülkelerinin de kendi askeri kapasitelerini güçlendirmesi gerektiğini belirtti.

Macron, basın toplantısının ardından zirveye katılan liderlerle onların onuruna vereceği akşam yemeğine geçti. Yemeğe Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki de katıldı.

Sonuç bildirgesi

Zirvenin ardından açıklanan sonuç bildirgesinde, "G5 Sahel ülkelerinin liderleri, Fransa'nın Sahel bölgesindeki askeri varlığının devam etmesini ve uluslararası anlamda desteğin artmasını arzuluyor." ifadesine yer verildi.

Sahel bölgesinde terörle mücadele konusunda ABD'nin desteğinin önemli olduğu ve bunu devam etmesi gerektiği ifade edilen bildirgede, Fransa ve G5 Sahel ülkeleri, bölgenin istikrarına zarar veren Libya'daki krize çözüm bulma konusunda daha fazla çaba göstereceği belirtildi.

Bildirgede, Libya krizine çözüm bulma konusunda uluslararası toplumun sorumluluğu olduğu ve bu konuda Berlin Konferansı'na destek verildiği ifade edildi.

Fransa, 2014'te başlayan Barkhane Operasyonu kapsamında Sahel Bölgesi'ndeki Moritanya, Mali, Burkina Faso, Nijer ve Çad'da 4 bin 500 asker görevlendirmişti.

Kaynak: AA