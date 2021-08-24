Fransa Sağlık Yüksek Otoritesi 65 yaş üstü ve risk grubundakilere 3'üncü doz Kovid-19 aşısı önerdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fransa Sağlık Yüksek Otoritesi 65 yaş üstü ve risk grubundakilere 3'üncü doz Kovid-19 aşısı önerdi

Fransa Sağlık Yüksek Otoritesi 65 yaş üstü ve risk grubundakilere 3'üncü doz Kovid-19 aşısı önerdi
Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel

Fransa'da Sağlık Yüksek Otoritesi (HAS), 65 yaş üstü ile risk grubunda olan kişiler için 3'üncü doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı önerisinde bulundu.

Fransa'da Sağlık Yüksek Otoritesi (HAS), 65 yaş üstü ile risk grubunda olan kişiler için 3'üncü doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı önerisinde bulundu.

HAS'tan yapılan açıklamada, heyetin 65 yaş ve üstü ile hastalığı ağır geçirme riski bulunan kişilere 3'üncü doz Kovid-19 aşısı yapılması görüşünü resmi olarak gerekli mercilere ilettiği belirtildi.

Bu dozun ekim sonu için planlanan gribal enfeksiyon aşı kampanyasından itibaren yapılmasının tavsiye edildiği kaydedilen açıklamada, "HAS, mevcut verileri inceledikten sonra, 65 yaş ve üstü kişiler ile hastalığı daha ağır geçirmelerine neden olacak başka hastalıkları olan kişilerin bir doz daha mRNA aşısı olmalarını öneriyor." ifadesi kullanıldı.

Sağlık Bakanı Olivier Veran da BFMTV televizyonunda yaptığı açıklamada, HAS'ın tavsiyesi üzerine 65 yaş üstü kişiler ile kronik hastalıkları bulunanlara eylül ayından itibaren 3. doz Kovid-19 aşısının yapılmaya başlanabileceğini belirtti.

Veran, Fransa'da salgının 4. dalgasının zirvesine birkaç gün içerisinde ulaşılabileceğini, bu noktadan sonra yoğun bakımdaki Kovid-19 hastalarının sayısındaki artışın duracağını, hatta yavaş yavaş azalabileceğini ifade etti.

Halk Sağlığı Kurumunun verilerine göre ülkede, hastanelerde 2 bin 215'i yoğun bakımda olmak üzere 11 bin 7 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Ülkede kaydedilen vaka sayısı 6 milyon 624 bin 777 iken, virüse bağlı can kaybı sayısı 113 bin 595 oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika John Kirby Ali Mahir Başarır Kemal Kılıçdaroğlu Eşref Gani Ahmedzai Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Barış Arduç Cimilli İbo Hande Erçel
Spor Ali Koç Muslera Mesut Özil Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Fransa Sağlık Yüksek Otoritesi 65 yaş üstü ve risk grubundakilere 3'üncü doz Kovid-19 aşısı önerdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.8.2021 14:33:23. #1.15#

title