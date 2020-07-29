Fransa Sağlık Bakanı Veran: "Kovid-19'da ikinci dalga söz konusu değil"
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Fransa Sağlık Bakanı Veran: "Kovid-19'da ikinci dalga söz konusu değil"

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalganın söz konusu olmadığını ancak tedbirlere uyulmaya devam edilmesi gerektiğini belirtti.

Fransa Sağlık Bakanı Veran:
29.07.2020 14:37 | Son Güncelleme: 29.07.2020 14:54

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalganın söz konusu olmadığını ancak tedbirlere uyulmaya devam edilmesi gerektiğini belirtti.

Veran, LCI televizyonunda Kovid-19 salgınına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ülkede salgının hızlandığına dair belirtilerin bulunduğu uyarısını yapan Veran, "(Kovid-19'da) ikinci dalga söz konusu değil ancak tedbirlere uyulmaya devam edilmeli." dedi.

Veran, ikinci dalgadan yalnız Kovid-19 tedbirlerine uyularak kaçınılabileceği değerlendirmesinde bulundu.

"Kovid-19'un bittiğini düşünüyorduk ama geri geliyor. Bir aşıya ihtiyacımız var." diyen Veran, bir haftada yapılan test sayısını 500 bine çıkardıklarını söyledi.

Fransa'da salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bin 223'e, vaka sayısı ise 213 bin 341'e yükseldi.

Kaynak: AA

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