Fransa Sağlık Bakanı Veran Kovid-19'a yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fransa Sağlık Bakanı Veran Kovid-19'a yakalandı

Fransa Sağlık Bakanı Veran Kovid-19'a yakalandı
AA / Yusuf Özcan - Haberler | Güncel

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Veran, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kendisini izole ettiğini ve çalışmalarını uzaktan takip ettiğini belirtti.

Fransız basınının bakanın yakın çevresine dayandırdığı haberlerde, akıllı telefonlar için geliştirilen ve insanların temaslı olduğu kişileri takip eden uygulamanın Veran'a Kovid-19'u taşıyan biriyle temasa geçtiğini bildirdiği aktarıldı.

Dün Bakanlar Kurulu toplantısına katılan Veran'ın bunun üzerine ilk Kovid-19 testini yaptırdığı ve sonucunun negatif çıktığı kaydedildi.

Veran'ın Kovid-19 belirtileri göstermesi üzerine yaptırdığı ikinci testin pozitif çıktığı belirtildi.

Kasım ve aralıkta Fransa Başbakanı Jean Castex, Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Franck Riester ve Endüstriden Sorumlu Devlet Bakanı Agnes Pannier-Runacher de Kovid-19'a yakalanmıştı.

FRANSIZ BAŞKONSOLOSLUĞU'NDAKİ KAFENİN KAPATILMASI; İŞLETME SAHİBİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

FRANSIZ BAŞKONSOLOSLUĞU'NDAKİ KAFENİN KAPATILMASI; İŞLETME SAHİBİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

AA / Yusuf Özcan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title