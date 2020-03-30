Fransa Sağlık Bakanı Veran Covid-19'un Evanjelist kilise ayininden yayıldığını teyit etti
Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, yeni tip koronavirüsün (Covid-19) geçen ay Mulhouse kentindeki Evanjelist Kilisesi'nde yapılan ayinlerden yayıldığını teyit etti.
30.03.2020 17:44 | Son Güncelleme: 30.03.2020 17:44
Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, yeni tip koronavirüsün (Covid-19) geçen ay Mulhouse kentindeki Evanjelist Kilisesi'nde yapılan ayinlerden yayıldığını kabul etti.
Veran, haftalık Le Journal du Dimanche gazetesine verdiği demeçte, ülkeyi etkisi altına alan Covid-19 salgınına ilişkin açıklamalarda bulundu. Euronews.com'da Görüntüle
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Kaynak: Euronews.com