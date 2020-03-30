Fransa Sağlık Bakanı Veran Covid-19'un Evanjelist kilise ayininden yayıldığını teyit etti Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, yeni tip koronavirüsün (Covid-19) geçen ay Mulhouse kentindeki Evanjelist Kilisesi'nde yapılan ayinlerden yayıldığını teyit etti.

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, yeni tip koronavirüsün (Covid-19) geçen ay Mulhouse kentindeki Evanjelist Kilisesi'nde yapılan ayinlerden yayıldığını kabul etti. Veran, haftalık Le Journal du Dimanche gazetesine verdiği demeçte, ülkeyi etkisi altına alan Covid-19 salgınına ilişkin açıklamalarda bulundu. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com