Fransa Sağlık Bakanı Veran: "Acil hatların çökmesi 4 ölüme yol açmış olabilir"
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Fransa Sağlık Bakanı Veran: "Acil hatların çökmesi 4 ölüme yol açmış olabilir"

Fransa Sağlık Bakanı Veran: 'Acil hatların çökmesi 4 ölüme yol açmış olabilir'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, ülkenin farklı kentlerinde polis, ambulans ve itfaiye gibi acil hatlara dünden bu yana ulaşılamamasının 4 kişinin ölümüne yol açmış olabileceğini söyledi.

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, ülkenin farklı kentlerinde polis, ambulans ve itfaiye gibi acil hatlara dünden bu yana ulaşılamamasının 4 kişinin ölümüne yol açmış olabileceğini söyledi.

Fransa Sivil Güvenlik Başkanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, ülkenin farklı kentlerinde polis, itfaiye, jandarma ve ambulans hattı gibi acil durum hatlarının çöktüğü ve birçok kentte bu hatlara ulaşılamadığı belirtilmişti. Söz konusu durum bugün öğle saatlerine kadar devam ederken, hatların operatörü olan Orange firması, arızanın teknik bir sorundan kaynaklandığını ve sorunun çözüldüğünü açıkladı. İçişleri Bakanlığı, sorunun çözülmesine rağmen acil durumda aranması için her bölgeye özgü sabit hat numaralarını tedbir amaçlı paylaşmaya devam etti.

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, ülkenin farklı kentlerinde polis, ambulans ve itfaiye gibi acil hatlara dünden bu yana ulaşılamamasının 4 kişinin ölümüne yol açmış olabileceğini söyledi.

Konu ile alakalı bakanlıklar arası bir kriz birimi oluşturulurken, söz konusu ölümlerin acil hat arızasından dolayı olabileceği şüphesi ile soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın amacının ölümlerin acil hatlara ulaşılmama ile bağlantısı olup olmadığını tespit etmek olduğu bildirildi.

Öte yandan hayati önem taşıyan acil hatlarının çökmüş olması sosyal medyada büyük tepki topladı.

(Özlem Kaplan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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