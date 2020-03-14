Fransa Sağlık Bakanı uyardı: Anti enflamatuar kullanımı enfeksiyonu daha da kötüleştiriyor
Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle İbuprofen ilacının alınmasının enfeksiyonu daha da kötüleştirdiği uyarısında bulundu.
14.03.2020 17:48 | Son Güncelleme: 14.03.2020 17:48
Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle İbuprofen ilacının alınmasının enfeksiyonu daha da kötüleştirdiği uyarısında bulundu.
Veran, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yüksek ateşle virüs taşıdığı şüphesi içinde olanların kesinlikle grip semptomlarını azaltmak için ağrı kesici olarak kullanılan İbuprofen ilacını kullanmamasını istedi. Euronews.com'da Görüntüle
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Kaynak: Euronews.com