Fransa Sağlık Bakanı İtiraf Etti: "Sayı Çok Daha Fazla"
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Teknoloji ›› Fransa Sağlık Bakanı İtiraf Etti: "Sayı Çok Daha Fazla" - Haber
Koronavirüs, Fransa, Teknoloji

Fransa Sağlık Bakanı İtiraf Etti: "Sayı Çok Daha Fazla"

Fransa Sağlık Bakanı Jerome Salomon vatandaşlara açıklanan veriler hakkında korkutucu bazı açıklamalarda bulundu.

'Çok Küçük Bir Kısmı'

Covid-19 olarak da bilinen yeni tip koronavirüs mevcut durumda 486,702 vaka sayısına ulaştı.

26.03.2020 14:34 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:34
Fransa Sağlık Bakanı İtiraf Etti:

Fransa Sağlık Bakanı Jerome Salomon vatandaşlara açıklanan veriler hakkında korkutucu bazı açıklamalarda bulundu.

'Çok Küçük Bir Kısmı'

Covid-19 olarak da bilinen yeni tip koronavirüs mevcut durumda 486,702 vaka sayısına ulaştı. Uzmanlar, gerçek vaka sayısının çok daha yüksek olduğunu tahmin ederken Fransa Sağlık Bakanı Jerome Salomon açıklanan veriler hakkında önemli bazı detayları paylaştı.

Düzenli olarak açıklanan resmi ölüm sayısı hakkında açıklama yapan Salomon, bu ölümlerin yalnızca hastanedeki ölümleri kapsadığını söyledi.

Sağlık yetkilileri sadece hastanelerde yaşamını yitirenleri sayıyor ve doğrulanmamış koronavirüsü vakalarına otopsi uygulamıyor. Hastanedeki vakalar, genel ölüm oranının çok küçük bir kısmını gösteriyordur.

Bu açıklama paylaşılan ölüm sayılarının aslında yalnızca hastanede ölenleri kapsadığını ve gerçek sayının çok daha yukarıda olabileceğini bizlere gösteriyor. Peki siz bu açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Tamindir

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

YSK, sabıka kaydı çıkan belediye başkanının mazbatasını iptal etti Haber
YSK, sabıka kaydı çıkan belediye başkanının mazbatasını iptal etti
Polis memurunun tepki çeken hareketi cezasız kalmadı Haber
Polis memurunun tepki çeken hareketi cezasız kalmadı
Şeyma 24 saatte çark etti! Ateşli dansıyla Tiktok'u yıktı Haber
Şeyma 24 saatte çark etti! Ateşli dansıyla Tiktok'u yıktı
İtalyanlar arşivden çıkardı! 5 yıl önce yayınlanan belgesel Çin'i zora sokacak Haber
İtalyanlar arşivden çıkardı! 5 yıl önce yayınlanan belgesel Çin'i zora sokacak
Herkes dört gözle aşıyı beklerken Bilim Kurulu üyesi kötü haberi verdi Haber
Herkes dört gözle aşıyı beklerken Bilim Kurulu üyesi kötü haberi verdi
Başkentte sağlık çalışanları için miktarı küçük anlamı büyük kampanya Haber
Başkentte sağlık çalışanları için miktarı küçük anlamı büyük kampanya
Bilim insanları tespit etti! Koronavirüs kendine yeni bir yaşam alanı daha buldu
Bilim insanları tespit etti! Koronavirüs kendine yeni bir yaşam alanı daha buldu
Amerikan dergisi, koronavirüse karşı hijyenin önemini Hz. Muhammed'in hadisleriyle anlattı
Amerikan dergisi, koronavirüse karşı hijyenin önemini Hz. Muhammed'in hadisleriyle anlattı
Korkutan koronavirüs tablosu! Türkiye'deki vaka sayısı İtalya ve İspanya'dan hızlı artıyor
Korkutan koronavirüs tablosu! Türkiye'deki vaka sayısı İtalya ve İspanya'dan hızlı artıyor
Survivor Berna Canbeldek iç çamaşırlı karantina pozuyla dikkat çekti
Survivor Berna Canbeldek iç çamaşırlı karantina pozuyla dikkat çekti
Erdoğan, koronavirüs salgınına ömür biçti: İyi izalosyonla 2-3 hafta içinde kırılır
Erdoğan, koronavirüs salgınına ömür biçti: İyi izalosyonla 2-3 hafta içinde kırılır
Son dakika: Rekabet Kurumu'ndan 4 akaryakıt şirketine 1,5 milyar liralık ceza
Son dakika: Rekabet Kurumu'ndan 4 akaryakıt şirketine 1,5 milyar liralık ceza
Marketteki sütleri içip görüntülerini paylaşan genç 15 gün evden çıkamayacak
Marketteki sütleri içip görüntülerini paylaşan genç 15 gün evden çıkamayacak
Koronaya meydan okuyan tulum peynirine Türkiye'nin dört bir yanından talep arttı
Koronaya meydan okuyan tulum peynirine Türkiye'nin dört bir yanından talep arttı
Sivas'ta 93 yaşındaki dede mahsur kalınca imdadına polis yetişti
Sivas'ta 93 yaşındaki dede mahsur kalınca imdadına polis yetişti
Bakan Varank: Yerli solunum cihazlarının üretimine başladık
Bakan Varank: Yerli solunum cihazlarının üretimine başladık
Bilim Kurulu Üyesi Ünal: Tedbirler iyi olmak kaydıyla haziran başında rahatlama olabilir
Bilim Kurulu Üyesi Ünal: Tedbirler iyi olmak kaydıyla haziran başında rahatlama olabilir
Berlin Tabipler Birliği Almanya'da sağlık sisteminin çökeceği uyarısında bulundu
Berlin Tabipler Birliği Almanya'da sağlık sisteminin çökeceği uyarısında bulundu
5 kişiyi dolandıran sahte kadın hakim tutuklandı
5 kişiyi dolandıran sahte kadın hakim tutuklandı
Ordu'da 'Dezenfekte Tüneli' vatandaşların hizmetine sunuldu
Ordu'da "Dezenfekte Tüneli" vatandaşların hizmetine sunuldu
Müzisyen kadın, koronavirüs sebebiyle evinde kalanlara balkondan tulum çalarak destek verdi
Müzisyen kadın, koronavirüs sebebiyle evinde kalanlara balkondan tulum çalarak destek verdi
Sağlık durumu merak edilen Kraliçe Elizabeth'in Başbakan'la görüştüğü anlar yayınlandı
Sağlık durumu merak edilen Kraliçe Elizabeth'in Başbakan'la görüştüğü anlar yayınlandı
İsrail'de yeni tip koronavirüse yakalananların sayısı 2 bin 369'a yükseldi
İsrail'de yeni tip koronavirüse yakalananların sayısı 2 bin 369'a yükseldi
Yılmaz Özdil sokağa çıkma yasağını delen yaşlılara 'angut' dedi, sosyal medyadan tepki çekti
Yılmaz Özdil sokağa çıkma yasağını delen yaşlılara "angut" dedi, sosyal medyadan tepki çekti
Milli Eğitim Bakanlığı, gazeteci Can Ataklı hakkında suç duyurusunda bulundu
Milli Eğitim Bakanlığı, gazeteci Can Ataklı hakkında suç duyurusunda bulundu
ABD'de koronavirüs hastaları aşırı doz C vitamini ile tedavi ediliyor
ABD'de koronavirüs hastaları aşırı doz C vitamini ile tedavi ediliyor
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs ne kadar sürecek sorularına yanıt verdi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs ne kadar sürecek sorularına yanıt verdi
Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini aştı
65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlar emekli maaşlarını evlerinden alabilecek
65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlar emekli maaşlarını evlerinden alabilecek
Fenerbahçe'de koronavirüse yakalanan ismin Max Kruse olduğu iddia edildi
Fenerbahçe'de koronavirüse yakalanan ismin Max Kruse olduğu iddia edildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Ziya Selçuk Engin Özkoç İçişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Yalın Acun Ilıcalı Fahrettin Koca Olga Kurylenko
Spor Falcao Bülent Uygun Sergen Yalçın Hidayet Türkoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Kadın Wuhan İtalya Açıklama
Şu an buradasınız: Fransa Sağlık Bakanı İtiraf Etti: "Sayı Çok Daha Fazla" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2020 16:28:31. #1.14#
title