Fransa, Rusya'da göstericilerin gözaltına alınmasını "hukuk devletine saldırı" olarak niteledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Fransa, Rusya'da göstericilerin gözaltına alınmasını "hukuk devletine saldırı" olarak niteledi

24.01.2021 17:53 | Son Güncelleme: 24.01.2021 17:56
Fransa, Rusya'da göstericilerin gözaltına alınmasını

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Rusya'da tutuklu Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın serbest bırakılması talebiyle düzenlenen gösterilere katılanların gözaltına alınmasını "otoriter sapma" ve "hukuk devletine kabul edilemez saldırı" şeklinde değerlendirdi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Rusya'da tutuklu Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın serbest bırakılması talebiyle düzenlenen gösterilere katılanların gözaltına alınmasını "otoriter sapma" ve "hukuk devletine kabul edilemez saldırı" şeklinde değerlendirdi.

Le Drian, France Inter, France Info ve Le Monde'un ortak yayınında yaptığı açıklamada, Rusya genelinde dün yapılan eylemlerinin başarısının "etkileyici" olduğunu belirtti.

Gösterilerde eylemcilerin kolektif şekilde gözaltına alınmasını "otoriter sapma" ve hukuk devletine kabul edilemez saldırı" olarak niteleyen Le Drian, bunun endişe verici olduğunu söyledi.

Le Drian, Navalnıy'ın zehirlendiği olayın açıklığa kavuşturulması gerektiğinin altını çizdi.

Navalnıy'ın, Rusya'da üretilen zehirle zehirlendiğini ifade eden Le Drian, bu konuda uluslararası soruşturma açılması serbest bırakılması gerektiğini vurguladı.

Avrupa'nın birçok konuda egemenliğini kazandığını dile getiren Le Drian, "4 yıl önceki Avrupa ile şimdiki Avrupa aynı değil. (ABD Başkanı) Joe Biden farklı bir Avrupa görecek." dedi.

Rusya'da binlerce kişi, tutuklu Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın serbest bırakılması talebiyle gösteri düzenlemişti.

Polisin göstericilere zaman zaman sert müdahalelerde bulunduğu ülke çapındaki gösterilerde çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Ülkedeki insan hakları örgütleri, 2 binden fazla kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Meral Akşener Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Aleyna Tilki Serdar Ortaç Caner Cindoruk Neslihan Atagül
Spor Erol Bulut Fatih Terim Cüneyt Çakır Ali Şansalan Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Türk İtfaiye Hisarcık Münir Karaloğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fransa, Rusya'da göstericilerin gözaltına alınmasını "hukuk devletine saldırı" olarak niteledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.1.2021 18:04:03. #1.16#
title