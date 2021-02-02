Fransa, Rus muhalif Navalnıy'e verilen hapis cezasını kabul edilmez buldu
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Fransa, Rus muhalif Navalnıy'e verilen hapis cezasını kabul edilmez buldu

02.02.2021 22:19 | Son Güncelleme: 02.02.2021 22:23
Fransa, Rus muhalif Navalnıy'e verilen hapis cezasını kabul edilmez buldu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'e hapis cezası verilmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'e hapis cezası verilmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Macron, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aleksey Navalnıy'e verilen ceza kabul edilemez. Siyasi anlaşmazlık suç değildir. Derhal serbest bırakılması çağrısında bulunuyoruz. İnsan haklarına ve demokratik özgürlüğe saygı müzakere edilemez." ifadesini kullandı.

Moskova Şehir Mahkemesi'nde görülen davada Navalnıy'a yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıllık ertelenmiş hapis cezasının, adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevrilmesine karar verilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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