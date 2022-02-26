Fransa, Rus gemisine el koydu

Fransa Donanması, Avrupa Birliği'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar kapsamında Manş Denizi'nde St. Petersburg limanına gitmekte olan bir Rus kargo gemisini durdurdu.

Fransa Donanması, ülkenin kuzeyinde bulunan Manş Denizi'nde St. Petersburg limanına gitmekte olan 127 metre uzunluğundaki bir Rus kargo gemisini durdurdu. Baltic Leader isimli geminin Avrupa Birliği'nin (AB), Ukrayna'ya saldırmasının ardından Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar listesinde bulunan bir şirkete ait olduğundan şüpheleniliyor. Fransız gümrük memurlarının şu anda geminin yaptırım listesinde bulunan bir şirkete ait olup olmadığını incelediği bildirilirken, denizcilik vilayetinin bölgesel iletişim sorumlusu Véronique Magnin, "Bu geminin, yaptırımların hedef aldığı Rus çıkarlarıyla bağlantılı olduğundan kuvvetle şüpheleniliyor" açıklamasında bulundu.

Geminin yerel saat 03.00 sıralarında gümrük gemisi eşliğinde Boulogne-sur-Mer limanına getirildiğini belirten Magnin, "Rus ticaret gemisi işbirlikçiydi" ifadelerini kullandı. Paris'teki Rus Büyükelçiliği'nin sözcüsü Alexander Makagonov ise, "Açıklama istemek için derhal Fransız makamlarıyla temasa geçtiğini" söyledi.

Avrupa Birliği Perşembe günü, Ukrayna'nın işgaline yanıt olarak Rusya'ya karşı bir yaptırım paketini kabul etmişti. - PARİS

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa