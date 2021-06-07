Fransa Rekabet Kurumundan Google'a 220 milyon avro para cezası
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Fransa Rekabet Kurumundan Google'a 220 milyon avro para cezası

Fransa Rekabet Kurumundan Google'a 220 milyon avro para cezası
Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel

Fransa Rekabet Kurumu, Google'a reklam ağında rekabete aykırı davranmaktan 220 milyon avro para cezası verdi.

Fransa Rekabet Kurumu, Google'a reklam ağında rekabete aykırı davranmaktan 220 milyon avro para cezası verdi.

Rekabet Kurumundan yapılan açıklamada, ABD merkezli News Corp. ile Fransız Le Figaro ve Belçikalı Rossel medya şirketlerinin şikayeti üzerine açılan soruşturmada, Google'ın kendi reklam ağında kendi teknoloji platformlarına ayrıcalık tanıdığının belirlendiği belirtildi.

Açıklamada, Google'ın soruşturma sonuçlarına itiraz etmediği, şirketle yapılan müzakerelerde cezanın 220 milyon avro olarak tespit edildiği bilgisine yer verildi.

Kendine ait DoubleClick reklam ağında, reklamcı ve yayıncıları bir araya getiren alt şirketi Adx platformuna imtiyaz tanımakla suçlanan Google'ın bağlı olduğu Alphabet şirketi 2021'in ilk çeyreğinde çoğunluğu reklamdan 55,31 milyar avro gelir elde etti.

Şirket birçok ülkede rekabete aykırı davranmaktan açılan davalarla mücadele ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

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