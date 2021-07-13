Fransa Rekabet Kurumu, Google'a 500 milyon avro para cezası verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fransa Rekabet Kurumu, Google'a 500 milyon avro para cezası verdi

Fransa Rekabet Kurumu, Google'a 500 milyon avro para cezası verdi
Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel

Fransa Rekabet Kurumu, Google'a, "eser sahibinin haklarına komşu haklar"ı ihlal ettiği gerekçesiyle 500 milyon avro para cezası kesti.

Fransa Rekabet Kurumu, Google'a, "eser sahibinin haklarına komşu haklar"ı ihlal ettiği gerekçesiyle 500 milyon avro para cezası kesti.

Rekabet Kurumu Başkanı Isabelle de Silva yaptığı açıklamada, Google'a; telif haklarına bağlı komşu hakları, yayınevi editörleriyle iyi niyetle müzakere etme zorunluluğuna uymadığı ve yayınevlerinin içeriklerini kullandığı için ödeme yapmadığı gerekçesiyle 500 milyon avro para cezası verildiğini belirtti.

Bu cezanın, Rekabet Kurulu tarafından kararlarına uymadığı gerekçesiyle verilen en büyük ceza olduğu aktarılan açıklamada, Google'dan yayınevleri ve basın ajanslarına telif hakkına tabi içeriklerinin kullanımı için ücret teklifi sunması istendi ve bunu yapmadığı her gün için 900 bin avroya kadar para cezasıyla karşılaşabileceği ifade edildi.

Fransız basınevleri ve haber ajansları arasındaki anlaşmazlık, Google'ın internet kullanıcıları arama motoruna başvurduğunda sonuç sayfasında yer alan makalelerden kesitler, fotoğraflar, videolar ya da infografik içerik için ödeme yapmak istememesinden kaynaklanıyor.

"Eser sahibinin haklarına komşu haklar" ilkesine karşı çıkan Google, içerik sahibi basınevleri ve haber ajanslarına sitelerine yönlendirilen trafiğe oranla yeterince iyi ödeme yapıldığını savunuyor.

Fransız basın kuruluşları ve sendikaları, bu içeriği ücretsiz kullanmak isteyen ve bedel ödemeyi reddeden Google'ı "hakim konumunu suistimal ettiği" gerekçesiyle 2019 sonunda Fransa Rekabet Kurumuna şikayet etmişti.

Kurum, Nisan 2020'de Google'a acil önlemler dayatmış, gazete yayıncılarıyla iyi niyetle bir ücret müzakere etmesini şart koşmuştu.

Basın kuruluşları ve sendikalar, Eylül 2020'de Google'ın yükümlülüklerine uymadığı gerekçesiyle yeniden Rekabet Kurumuna başvurmuştu.

Fransa Rekabet Kurumu, geçen ay Google'a reklam ağında rekabete aykırı davranmaktan 220 milyon avro para cezası vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

Son dakika haberi: Fransa'da hastane ve bakımevi çalışanlarına Kovid-19 aşısı zorunlu kılındı
Son dakika haberi: Fransa'da hastane ve bakımevi çalışanlarına Kovid-19 aşısı zorunlu kılındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Meral Akşener Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tolga Akış Petek Dinçöz Levent Yüksel Orhan Gencebay
Spor Erol Bulut Fatih Terim Aykut Kocaman Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Fransa Rekabet Kurumu, Google'a 500 milyon avro para cezası verdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.7.2021 14:06:45. #1.14#

title