Fransa polisinden göstericilere sert müdahale
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Fransa polisinden göstericilere sert müdahale

Fransa'nın başkenti Paris'te polis, emeklilik reformuna karşı grev düzenleyen göstericilere sert müdahalede bulundu.

09.01.2020 22:55 | Son Güncelleme: 09.01.2020 22:55
Fransa polisinden göstericilere sert müdahale

'nın başkenti 'te , emeklilik reformuna karşı grev düzenleyen göstericilere sert müdahalede bulundu.

Fransa'da Macron hükümetinin gerçekleştirmek istediği emeklilik reformuna karşı, başkent Paris'te düzenlenen gösteride, polis göstericilere sert müdahalede bulundu. Cumhurbaşkanlığı yakınlarına çıkan arbedede polis, gaz bombası ile yaptığı müdahalenin yanında, çok sayıda göstericiyi de darp etti. Birçok gösterici polis tarafından gözaltına alınırken, göstericiler hükümet ve polis karşıtı sloganlar attı.

(İHA)

Kaynak: İHA
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