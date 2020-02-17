Fransa: Pistlerine helikopterle 50 ton kar taşıyan kayak merkezine tepki
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Fransa: Pistlerine helikopterle 50 ton kar taşıyan kayak merkezine tepki

Fransa'da bir kayak merkezinin ılık geçen kış mevsimi sebebiyle dağların tepelerinden helikopterle kar getirterek kayak pistleri üzerine taşıması çevrecilerin tepkisine neden oldu. Saatlerce havada kalan helikopterlerin 50 ton kar taşıdığı belirtildi

17.02.2020 19:19 | Son Güncelleme: 17.02.2020 19:19
Fransa: Pistlerine helikopterle 50 ton kar taşıyan kayak merkezine tepki

'da bir kayak merkezinin ılık geçen kış mevsimi sebebiyle dağların tepelerinden helikopterle kar getirterek kayak pistleri üzerine taşıması çevrecilerin tepkisine neden oldu.


Saatlerce havada kalan helikopterlerin 50 ton kar taşıdığı belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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