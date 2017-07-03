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Fransa, Ohal'i Kaldırıyor

Macron, 2015'teki terör saldırısından beri devam eden olağanüstü hali sonbaharda kaldıracağına söz verdi ve "Fransız halkının özgürlüklerini yeniden inşa edeceğim; çünkü bu özgürlükler, güçlü bir demokrasinin önkoşullarıdır," dedi.

Fransa, Ohal'i Kaldırıyor

Macron, 2015'teki terör saldırısından beri devam eden olağanüstü hali sonbaharda kaldıracağına söz verdi ve "Fransız halkının özgürlüklerini yeniden inşa edeceğim; çünkü bu özgürlükler, güçlü bir demokrasinin önkoşullarıdır," dedi.

Kaynak: Dunya.com