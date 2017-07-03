Fransa, Ohal'i Kaldırıyor

Macron, 2015'teki terör saldırısından beri devam eden olağanüstü hali sonbaharda kaldıracağına söz verdi ve "Fransız halkının özgürlüklerini yeniden inşa edeceğim; çünkü bu özgürlükler, güçlü bir demokrasinin önkoşullarıdır," dedi.