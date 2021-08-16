Fransa Öğrenci Federasyonları Birliği: Macron döneminde, öğrencilerin maddi durumu kötüleşti
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Fransa Öğrenci Federasyonları Birliği: Macron döneminde, öğrencilerin maddi durumu kötüleşti

Fransa Öğrenci Federasyonları Birliği: Macron döneminde, öğrencilerin maddi durumu kötüleşti
Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel

Fransa Öğrenci Federasyonları Birliği (UNEF), ülkede Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron iktidara geldiğinden bu yana, aylık yaşam giderleri artan öğrencilerin devletten aldığı yardımın düştüğünü bildirdi.

Fransa Öğrenci Federasyonları Birliği (UNEF), ülkede Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron iktidara geldiğinden bu yana, aylık yaşam giderleri artan öğrencilerin devletten aldığı yardımın düştüğünü bildirdi.

UNEF tarafından yayımlanan rapora göre, Macron'un göreve geldiği 2017'den bu yana öğrencilerin aylık yaşam masrafları yüzde 10,51 artış gösterdi, bununla birlikte hükümetin öğrencilere yönelik yardımlarında her yıl 40 avro civarında düşüş oldu.

Öğrencilere yapılan doğrudan yardımlarda 2017-2019 arasında 41,2 milyon avro kesintiye gidilirken, Ocak 2021'de öğrencilere yönelik ev yardımı sisteminde yapılan reform yarım milyondan fazla öğrencinin yardımının kesilmesine yol açtı.

Raporda, hükümetin "burssuz öğrencilere 1 avroya yemek" uygulamasının gelecek yıldan itibaren sonlandırılmasını kınayan UNEF, gelir durumuna bakılmaksızın staj yapan her gence harçlık verilmesi ve bursların özellikle yabancı öğrencileri de kapsayacak şekilde genişletilmesi çağrısında bulundu.

Rapora göre, Cumhurbaşkanı Macron döneminde öğrencilere 79 milyon avro yatırım yapılırken, selefi François Hollande 546 milyon, bir önceki Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ise 306 milyon avro yatırım yapmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

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