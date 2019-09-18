Fransa nükleer santral yakınlarında yaşayan 2 milyon kişiye ilaç dağıtacak
Fransız nükleer güvenlik otoritesi (ASN), ülkedeki 19 nükleer santralin 10 ila 20 kilometre yarıçapında yaşayan 2 milyon 200 bin kişiye, olası bir nükleer kaza durumunda koruma sağlamak amacıyla stabil iyot tabletleri verileceğini açıkladı.
Fransız nükleer güvenlik otoritesi (ASN), ülkedeki 19 nükleer santralin 10 ila 20 kilometre yarıçapında yaşayan 2 milyon 200 bin kişiye, olası bir nükleer kaza durumunda koruma sağlamak amacıyla stabil iyot tabletleri verileceğini açıkladı.
ASN salı günü yaptığı açıklamada, 2016'da nükleer santrallerin 0 ila 10 km yarıçapı alanda bulunanlara iyot dağıtım kampanyası kapsamında, bu kez 10 ila 20 km uzaklıkta yaşayanlar için iyot hapları temin edileceğini duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle