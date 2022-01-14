Fransa, Novavax'ın geliştirdiği Kovid-19 aşısının kullanımına onay verdi - Haberler
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Fransa, Novavax'ın geliştirdiği Kovid-19 aşısının kullanımına onay verdi

Fransa, Novavax'ın geliştirdiği Kovid-19 aşısının kullanımına onay verdi
AA / Yusuf Özcan - Haberler | Güncel

Fransa, merkezi ABD'de bulunan Novavax firmasının geliştirdiği Kovid-19 aşısının kullanımını onayladı.

Fransa, merkezi ABD'de bulunan Novavax firmasının geliştirdiği Kovid-19 aşısının kullanımını onayladı.

Fransa Yüksek Sağlık Otoritesinden yapılan açıklamada, Novavax'ın geliştirdiği aşının kullanımına onay verildiği belirtildi.

Aşının gelecek haftalardan itibaren kullanılabileceği ifade edilen açıklamada, ilk doz aşı için Pfizer/BioNTech veya Moderna'nın öncelikli kullanılması gerektiği, bunları vurulamayan kişiler için Novavax'ın geliştirdiği aşının "faydalı alternatif" olacağı aktarıldı.

Novavax'ın geliştirdiği Kovid-19 aşısı, ülkede kullanımına izin verilen beşinci aşı oldu.

Ülkede daha önce Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen Kovid-19 aşısı onaylanmıştı.

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AA / Yusuf Özcan - Son Dakika Haberleri

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