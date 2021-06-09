Fransa normal hayata bir adım daha yaklaştı
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Fransa normal hayata bir adım daha yaklaştı

Fransa normal hayata bir adım daha yaklaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Fransa'da normalleşme sürecinin 3'üncü aşamasının bugün başlaması ile birlikte restoran ve kafelerin iç mekan oturma alanları açılıyor, gece sokağa çıkma yasağı saat 23.00'e çekiliyor.

Fransa'da normalleşme sürecinin 3'üncü aşamasının bugün başlaması ile birlikte restoran ve kafelerin iç mekan oturma alanları açılıyor, gece sokağa çıkma yasağı saat 23.00'e çekiliyor.

Korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan önlemlerin gevşetilmeye devam edildiği Fransa'da normal hayata bir adım daha yaklaşıldı. Normalleşme sürecinin 3'üncü aşamasının başlaması ile birlikte Fransızlar yavaş yavaş eski hayatlarına dönüyor. Yaklaşık 7 aydır kapalı olan restoran ve kafeler bugünden itibaren yüzde 50 kapasiteyle ve bir masada en fazla 6 kişi oturması kaydıyla iç mekanda müşteri kabul edebilirken, gece sokağa çıkma yasağı ise saat 21.00'den saat 23.00'e çekiliyor. Gece sokağa çıkma kısıtlamasının, 30 Haziran Çarşamba günü resmen kaldırılması bekleniyor.

Spor salonları, kapalı yüzme havuzları, eğlence parkları, fuar alanları ve hayvanat bahçeleri yüzde 50 kapasiteyle yeniden açılırken, halka açık etkinlikler de yine yüzde 50 kapasite şartıyla bugünden itibaren gerçekleştirilebilecek. Dini ve bayram törenleri ile ilgili kısıtlamalar hafifletilerek, düğünler 2'ye 1 koltuk oranıyla yapılabilecek. Son olarak, geçtiğimiz günlerde açılan sinema ve tiyatroların da kabul edebileceği müşteri kapasitesi yüzde 65'e çıkarıldı. - PARİS

Fransa normal hayata bir adım daha yaklaştı
Fransa normal hayata bir adım daha yaklaştı
Fransa normal hayata bir adım daha yaklaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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