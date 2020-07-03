Fransa'nın yeni başbakanı belli oldu Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, başkanlık görevinden istifa eden Edouard Philipp'in yerine Jean Castex'i atadı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, başkanlık görevinden istifa eden Edouard Philipp'in yerine Jean Castex'i atadı. Fransa'da Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklama göre, Fransa Başbakanı Edouard Philipp sabah saatlerinde görevinden istifa etmişti. Philipp'in yeni hükümet kurulana kadar görevine devam edeceğini açıklarken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Philipp'ten boşalan başbakanlık koltuğunun yeni sahibini açıkladı. Macron, Jean Castex'i Fransa'nın yeni Başbakanı olarak açıkladı. - PARİS Kaynak: İHA