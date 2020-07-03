Fransa'nın yeni başbakanı belli oldu
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Fransa'nın yeni başbakanı belli oldu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, başkanlık görevinden istifa eden Edouard Philipp'in yerine Jean Castex'i atadı.

Fransa'nın yeni başbakanı belli oldu
03.07.2020 14:06 | Son Güncelleme: 03.07.2020 14:16

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, başkanlık görevinden istifa eden Edouard Philipp'in yerine Jean Castex'i atadı.

Fransa'da Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklama göre, Fransa Başbakanı Edouard Philipp sabah saatlerinde görevinden istifa etmişti. Philipp'in yeni hükümet kurulana kadar görevine devam edeceğini açıklarken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Philipp'ten boşalan başbakanlık koltuğunun yeni sahibini açıkladı. Macron, Jean Castex'i Fransa'nın yeni Başbakanı olarak açıkladı. - PARİS

Kaynak: İHA

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