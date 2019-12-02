Fransa'nın Vatilieu köyünde ceviz festivali
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Fransa'nın Vatilieu köyünde ceviz festivali

Fransa'da her yıl kasım ayının üçüncü perşembesi kutlanan beaujolais nouveau şaraplarının ardından Vatilieu cevizleri için de kutlama yapılıyor

02.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 02.12.2019 12:10
Fransa'nın Vatilieu köyünde ceviz festivali

'da her yıl kasım ayının üçüncü perşembesi kutlanan beaujolais nouveau şaraplarının ardından Vatilieu cevizleri için de kutlama yapılıyor.


Fransa'nın güneydoğusundaki Isere bölgesinde bulunan Vatilieu köyünde çiftçiler bir araya gelerek yeni hasat cevizlerini birlikte kırıyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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