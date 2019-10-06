Fransa'nın ünlü şarap bağlarında hırsızlığa karşı jandarma nöbeti
Fransa'nın şaraplarıyla ünlü Burgondi bölgesinde hasat mevsiminin başlamasıyla birlikte Jandarma üzüm bağları arasında gece gündüz devriye gezmeye başladı
06.10.2019 00:01
Fransa'nın şaraplarıyla ünlü Burgondi bölgesinde hasat mevsiminin başlamasıyla birlikte Jandarma üzüm bağları arasında gece gündüz devriye gezmeye başladı.
Hırsızları caydırmak için uygulanan bu yöntem bölgedeki şarap üreticilerini oldukça memnun etmiş görünüyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com