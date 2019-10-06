Fransa'nın ünlü şarap bağlarında hırsızlığa karşı jandarma nöbeti

Fransa'nın ünlü şarap bağlarında hırsızlığa karşı jandarma nöbeti

Fransa'nın şaraplarıyla ünlü Burgondi bölgesinde hasat mevsiminin başlamasıyla birlikte Jandarma üzüm bağları arasında gece gündüz devriye gezmeye başladı

06.10.2019 00:01
Fransa'nın ünlü şarap bağlarında hırsızlığa karşı jandarma nöbeti

Fransa'nın şaraplarıyla ünlü Burgondi bölgesinde hasat mevsiminin başlamasıyla birlikte Jandarma üzüm bağları arasında gece gündüz devriye gezmeye başladı.


Hırsızları caydırmak için uygulanan bu yöntem bölgedeki şarap üreticilerini oldukça memnun etmiş görünüyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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