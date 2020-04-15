Fransa'nın uçak gemisi Charles de Gaulle'de Kovid-19 vaka sayısı 668'e yükseldi
Fransa'nın Atlantik Okyanusu'nda bulunan uçak gemisi Charles de Gaulle'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen personel sayısının 668'e çıktığı bildirildi.
15.04.2020 21:56 | Son Güncelleme: 15.04.2020 21:56
Fransa'nın Atlantik Okyanusu'nda bulunan uçak gemisi Charles de Gaulle'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen personel sayısının 668'e çıktığı bildirildi.
Fransa Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, gemideki 1767 personele Kovid-19 testi yapıldığı, 668'inin sonuçlarının pozitif çıktığı belirtildi.
Açıklamada, Kovid-19 görülenlerin 31'inin Fransa'nın Toulon kentindeki askeri hastaneye nakledildiği bildirildi.
Atlantik Okyanusu'nda bulunan geminin 23 Nisan'da Fransa'nın Toulon Limanı'na döneceği açıklanmıştı.
Kaynak: AA