Fransa'nın Türkiye Büyükelçiliğinden İş Birliği Anlaşması

Fransa'nın Türkiye Büyükelçiliği ile Paris Fransız Enstitüsü, dil, kültür ve eğitim alanında iki ülke arasında iş birliğini geliştirmek amacıyla anlaşma imzaladı.



Beyoğlu'ndaki Fransız Sarayı'nda düzenlenen törende, Fransa'nın Türkiye Büyükelçisi Charles Fries ve Paris Fransız Enstitüsü Başkanı Bruno Fuoucher, Türkiye ile Fransa arasında dil, kültür ve eğitim alanındaki iş birliklerini geliştirmek amacıyla oluşturulan ortak anlaşmaya imza attı.



Burada gazetecilere açıklama yapan Büyükelçi Fries, anlaşmanın Paris Fransız Enstitüsü tarihinde bir ülke ile yaptığı ilk anlaşma olduğunu söyledi.



"Her türlü iş birliği ve diyaloğun arttırılması teşvik edilecek"



Fransız diplomasisinin Türkiye'ye verdiği öneme dikkati çeken Fries, anlaşmayla iki ülke arasındaki kültürel ilişkileri ve fikir alışverişini daha da güçlendirmek istediklerini anlattı.



Anlaşmayla yenilikçi ve modern bir Fransızca eğitimi sunmayı hedeflediklerini dile getiren Fries, "Önceliğimiz, bu ülkenin gençliği olacak. Edebi ve sanatsal alanlarda Fransız deneyiminin aktarılması için çalışılacak. Önümüzdeki sene Galatasaray Üniversitesinin 25. kuruluş yıl dönümü, Galatasaray Lisesinin ise kuruluşunun 150. yılı. 2019 yılı aynı zamanda Türkiye- Fransa çapraz yılı olacak. Türk ve Fransız ortaklar arasında, her türlü iş birliği ve diyaloğun arttırılması teşvik edilecek. Fransa ile Türkiye arasında, değişim ve diyaloğun arttırılması ve güçlenmesi için çalışıyoruz." diye konuştu.



"Türkiye, ilk anlaşma imzaladığımız ülke"



Paris Fransız Enstitüsü Başkanı Bruno Fuoucher de anlaşmanın bir kültürel diploması çalışması olduğunu belirterek, "39 ülkede anlaşma yapıyoruz. Her ülke ile 3 yıllık anlaşmalar imzalanacak. Türkiye, bu 39 ülke arasında ilk anlaşma imzaladığımız ülke. Türkiye'de kültür çok önemli bir rol oynuyor ve bu açıdan ilişkimizi güçlendirmek istiyoruz. Türkiye'de dinamik bir ekip var. Bu anlaşmayla diğer ülkelere de bir örnek teşkil etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.