Fransa'nın Trablus Büyükelçiliği yeniden açıldı

Fransa, Libya'nın başkenti Trablus'ta bulunan büyükelçiliğini, Libya'da kurulan yeni hükümete destek amacı ile yeniden açtı.

Fransa, Libya'nın başkenti Trablus'ta bulunan büyükelçiliğini, Libya'da kurulan yeni hükümete destek amacı ile yeniden açtı.

Fransa, 2014 yılı Temmuz ayında Trablus'ta çatışmaların patlak vermesi ve yaklaşık 50'ye yakın Fransız ve İngiliz vatandaşının tahliye edilmesinin ardından Trablus Büyükelçiliğini kapatmıştı. Kapatma kararının ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçtiğimiz hafta Elysee Sarayı'nda Libya Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Muhammed El Menfi ile bir görüşme gerçekleştirmişti.

"Fransa'nın Libya'ya tam desteği olacak"

Macron görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Libya'nın başkenti Trablus'taki Fransız Büyükelçiliği'nin yeniden açılacağını kaydetmiş, "Fransa'nın Libya'ya tam desteği olacak. Libyalılara, yılların karmaşası sebebiyle borcumuz var. Libyalıların kendi zenginliklerini kullanma hakkı var. Libya'da denge ve barış yoksa terörden arındırılmazsa Akdeniz ve Sahel'de de barış olmaz" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Macron'un açıklamasının ardından Trablus'ta bulunan Fransız Büyükelçiliği, Libya'da kurulan yeni hükümete destek amacıyla resmen yeniden açıldı.

İkili görüşmeler sırasında, Libya ordusunun profesyonelleşmesi gerektiğini dile getiren Macron, "Destek vereceğiz. Sorumluluğumuz bu konuda Avrupa Birliği beraberliğini sağlamaktır. Alman ve İtalyan dostlarımızla birlikte bu ajandayı Avrupa olarak savunmalıyız. Avrupa ajandası Libya'nın hizmetinde olan bir ajanda olmalı" ifadelerini kaydetmişti.

Macron, Dibeybe ile görüşecek

Macron ayrıca, yakın zamanda Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile görüşeceğini açıklamıştı. - TRABLUS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı