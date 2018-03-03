Fransa'nın Tartışmalı Göçmen Yasasına Tepki Yağıyor
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Fransa'nın Tartışmalı Göçmen Yasasına Tepki Yağıyor

Tüm dünyada "insan hakları ülkesi" olarak tanınan Fransa bugün sığınmacı ve göçmen haklarına yeni düzenlemeler getirmeyi hedefleyen yasa tasarısıyla hem Fransızların hem de sivil toplum örgütlerinin tepkisini topluyor.

Tüm dünyada "insan hakları ülkesi" olarak tanınan Fransa bugün sığınmacı ve göçmen haklarına yeni düzenlemeler getirmeyi hedefleyen yasa tasarısıyla hem Fransızların hem de sivil toplum örgütlerinin tepkisini topluyor.

Kaynak: Euronews.com

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