Fransa'da Noel Pazarına Silahlı Saldırı! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var
Fransa'nın Strasbourg kentinde Noel için kurulan pazar alanının yakınlarında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi ise yaralandı. Fransa İçişleri Bakanlığı, ciddi bir güvenlik hadisesi yaşandığını belirterek, kent sakinlerinden evlerinde kalmalarını istedi.
Fransa'nın Strasbourg kentinde bulunan önemli meydanlarından biri olan Place Kleber'de kurulan Noel pazarına yakın bir bölgede kimliği belirsiz kişi yada kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi ise yaralandı.
NOEL PAZARINA SİLAHLI SALDIRI DÜZENLENDİ
Fransa'nın Strasbourg kentinde Noel için kurulan çarşı yakınlarında silahlı saldırı düzenlendi. Polis kaynakları, yaylım ateşi şeklinde gerçekleştiği ifade edilen saldırı sonucu iki kişinin hayatını kaybettiğini, on kişinin yaralandığını duyurdu.
BÖLGEDE TRAMVAY SEFERLERİ DURDURULDU
Fransa İçişleri Bakanlığı, ciddi bir güvenlik hadisesi yaşandığını belirterek, kent sakinlerinden evlerinde kalmalarını istedi. Güvenlik güçleri şehrin turistik meydanlarından Place Kleber'de yaşanan olayın ardından bölgeyi güvenlik çemberine aldı, tramvay seferleri durduruldu.
AKILLARA DEAŞ'IN YAPTIĞI SALDIRILARI GETİRDİ
Noel için kurulan pazar alanı yakınlarında yaşanan silahlı saldırı akıllara DEAŞ'ın Fransa ve Avrupa'da daha önce gerçekleştirdiği saldırıları getirdi. Fransa'da daha önceki DEAŞ saldırılarında 200'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.
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Endiseliyiz bu olaylardan fransanin kisiCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Yapan Türk çıkmasındaCevap Yaz 2 5 Yayından KaldırABUZER ABUZİDDİN: Bu kadar Türk düşmanı olunmazki1 1 Yayından Kaldır
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Biraz akıllı olalım arkadaşlar bu şu anki Fransa'da olan iç karışıklığı başka yere çekmek için kendilerinin düzenlediği saldırı ölenlere yazık olduCevap Yaz 6 2 Yayından Kaldır
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Müslüman bunu yapmaz. Bunu yapan cahil bir kukla. Yani kan kaybeden batının kuklası. Kan emici hırsız batıya acil kan gerekiyor da ondan kirli oyunlar oynanıyo, bunu hep müslüman davletlerinde görürsün.Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır