Fransa'nın Sahel'deki varlığı için kritik hafta

Fransa ve Birleşmiş Milletler'in (BM) Sahel'deki operasyonlarının kaderi, bu hafta Avrupa'da yürütülecek diplomasi trafiğinin sonucunda belli olacak.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 16 Şubat'ta G5 ülkeleri Nijer, Çad ve Moritanya liderleriyle Paris'te görüşecek. G5 ülkesi olmasına karşın cuntanın yönetimde olduğu Burkina Faso ise bu görüşmede yer almayacak.

Görüşmeye aynı zamanda Afrika Birliği Dönem Başkanı ve Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Dönem Başkanı ve Gana Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borell de katılacak.

Paris'teki görüşmede Fransa'nın Sahel'deki askeri operasyonu Barkhane, BM Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA) ve Takuba Görev Gücü'nün akıbeti masaya yatırılacak.

AB'den 15 ülkenin askerinin bulunduğu Takuba konusunda birlik içinde fikir ayrılıkları olduğu, bazı ülkelerin operasyonu tamamen sonlandırmak istediği, bazılarının ise "meydanı Rusya'ya bırakmamak adına" Sahel'de kalmaktan yana olduğu ifade ediliyor.

Akabinde, 17-18 Şubat'ta Brüksel'de düzenlenecek AB-Afrika Zirvesi'nde de Macron'un bölgedeki askeri operasyonlara ilişkin nihai kararını kamuoyuyla paylaşacağı tahmin ediliyor.

Sahel'deki terörist gruplar Gine Körfezi'ne ilerleyebilir

Uzmanlar, Fransa'nın Sahel'den tamamen çekilmeye karar vereceği, bununla birlikte MİNUSMA ve Takuba'nın da sonlanabileceği görüşünü savunuyor.

Bu operasyonların sonlanmasıyla, Mali, Burkina Faso ve Nijer'in paylaştığı ortak sınırda yuvalanan terörist grupların, Togo ve Benin'in bulunduğu Gine Körfezi'ne doğru ilerlemesinden endişe ediliyor.

Burkina Faso ve Nijer ile komşu Benin'in, deniz erişimi arayan El Kaide ve DEAŞ'a bağlı unsurların yeni hedeflerinden biri olduğu biliniyor.

Benin ve Burkina Faso ile komşu Togo'da da aynı şekilde terör riskinin artabileceği uyarısında bulunuluyor.