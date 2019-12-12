: Fransa'nın Marsilya şehrinde liman işçileri emeklilik reformunu protesto etti

12.12.2019 22:33 | Son Güncelleme: 12.12.2019 22:33

Fransa'nın Marsilya şehrinde liman işçileri hükümetin "emeklilik reform tasarısını" protesto etti. Fransa Başbakanı Edouard Philippe'in bir gün önce açıkladığı söz konusu değişiklik planı, emeklilik yaşının 62'de kalmasını ancak işçilerin 64 yaşına kadar çalışmasını öngörüyorduView on euronews

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