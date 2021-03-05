Fransa'nın Lyon şehrinde polisin scooter süren gence kaza yaptırdığı iddiası kenti karıştırdı
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Fransa'nın Lyon şehrinde polisin scooter süren gence kaza yaptırdığı iddiası kenti karıştırdı

05.03.2021 23:23 | Son Güncelleme: 05.03.2021 23:26
Fransa'nın Lyon şehrinde polisin scooter süren gence kaza yaptırdığı iddiası kenti karıştırdı

Fransa'nın Lyon kentinde polisin scooter kullanan bir gence çarparak kaza yapmasına neden olduğu iddiası kenti karıştırdı.

Fransa'nın Lyon kentinde polisin scooter kullanan bir gence çarparak kaza yapmasına neden olduğu iddiası kenti karıştırdı.

Ülke basınındaki haberlerde, tanıkların La Duchere semtinde çarşamba günü bir polis aracının, kasksız scooter süren 13 yaşındaki gencin yanından geçerken korkutma amacıyla yaptığı zikzak sonucu scootera çarptığı iddiası yer aldı.

Tanıklar, gencin scooterdan düşerek kafasını yere çarptığını, polislerin olay yerinden hızlıca uzaklaştığını ifade etti.

Hastaneye kaldırılan genç sürücünün komaya girmesinin ardından, bölgedeki gençler ile polisler arasında çatışmalar çıktı.

Olaylarda 6 araç, 2 motosiklet, çöp konteynerleri ile otobüs durakları ateşe verildi.

Polis ekipleri olaylara karıştığı gerekçesiyle 8'i 18 yaşından küçük 12 kişiyi gözaltına aldı.

Yetkililer ise polisin gencin kaza yaptığına neden olduğu iddialarını doğrulamadı.

Gencin kardeşi Hamza C, gerçeklerin ortaya çıkması için ellerinden geleni yapacaklarını ve adalete başvuracaklarını belirtti.

Lyon savcılığı, olayla ilgili soruşturma açtı.

Olayı Ulusal Polis Soruşturma Birimi de inceleyecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

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