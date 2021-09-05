Fransa'nın Korsika adasında ayrılıkçı grup "silahlı bağımsızlık mücadelesine" dönme niyetinde olduğunu duyurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fransa'nın Korsika adasında ayrılıkçı grup "silahlı bağımsızlık mücadelesine" dönme niyetinde olduğunu duyurdu

Fransa'nın Korsika adasında ayrılıkçı grup 'silahlı bağımsızlık mücadelesine' dönme niyetinde olduğunu duyurdu
Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel

Fransa'nın, bağımsızlık talepleriyle gündeme gelen Akdeniz'deki adası Korsika'daki ayrılıkçı grup Korsika Ulusal Özgürlük Cephesi (FLNC), Fransa devletinin kibirli politikalarını sürdürmesi halinde yeniden silahlı bağımsızlık mücadelesine döneceğini açıkladı.

Fransa'nın, bağımsızlık talepleriyle gündeme gelen Akdeniz'deki adası Korsika'daki ayrılıkçı grup Korsika Ulusal Özgürlük Cephesi (FLNC), Fransa devletinin kibirli politikalarını sürdürmesi halinde yeniden silahlı bağımsızlık mücadelesine döneceğini açıkladı.

Le Monde gazetesinin haberine göre, FLNC'nin silahları 2014'te bırakan Union des Combatants kolu ile 2016'da silah bırakan Ekim 22 kolu tarafından Corse Matin gazetesine gönderilen ortak basın açıklaması ve videoda, nihai açıklama için 2021 bölgesel seçimlerinin bitmesinin beklendiği ifade edildi.

Örgütün kuruluş amaçlarına ulaşılana kadar mücadelenin bırakılmayacağı vurgulanan açıklamada, "Kibir politikası devam ederse Fransa devletine karşı geçmiştekinden daha kararlı şekilde savaşı yeniden başlatacağız." ifadesine yer verildi.

FLNC, Korsika Yürütme Konseyi Başkanı Gilles Simeoni'nin de adada hegemonya kurduğunu savundu.

FLNC, 2014 yılına kadar Korsika halkının ulusal haklarının tanınması ve bağımsızlık talebiyle silahlı mücadele yürütmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Yaşar Güler Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Mesut Akusta Derya Baykal Derya Şensoy
Spor Marcao Umut Meraş Burak Elmas Burak Yılmaz Samet Aybaba
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Fransa'nın Korsika adasında ayrılıkçı grup "silahlı bağımsızlık mücadelesine" dönme niyetinde olduğunu duyurdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.9.2021 19:13:20. #1.15#

title