Fransa'nın komünist cumhurbaşkanı adayından Rus oligarkların mülklerine el konulması çağrısı

Fransa Komünist Partisinin cumhurbaşkanı adayı Fabien Roussel, Rus oligarkların mülklerine el konulması çağrısında bulundu ve buralara ülkeye gelen Ukraynalı göçmenlerin yerleştirilebileceğini söyledi.

Lille kentinde düzenlenen Ukrayna'ya destek gösterisine katılan Roussel, Fransız BFMTV'ye yaptığı açıklamada, Fransa ve Avrupa Birliği ülkelerinin Ukrayna'dan gelen göçmenleri kabul etmesi gerektiğini belirtti.

Fransa yönetimini Rus oligarklara ait mülklere el koymaya çağıran Roussel, Ukrayna'dan gelenlerin bu mülklere yerleştirilmesini teklif etti.

Roussel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya müdahale ederek uluslararası hukukun temel kurallarını ciddi şekilde ihlal ettiğini vurguladı.

Fabien Roussel, uluslararası toplumun birleşerek ateşkesi sağlaması, Rusya'ya derhal Ukrayna'dan geri çekilmesi çağrısı yapılması gerektiğini ifade etti.