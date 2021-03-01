Fransa'nın "istemediği" düzensiz göçmenler yaşam mücadelesi veriyor (1)

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Fransa, düzensiz göçmenlerin içinde bulunduğu kötü koşullara karşı "duyarsız" kalmakla ve yeterli önlem almamakla eleştirilirken, Calais kentinde kaderlerine terk edilen düzensiz göçmenler yaşam mücadelesi veriyor.

Calais'te "Jungle" olarak bilinen ve yaklaşık 8 bin kişinin kaldığı düzensiz göçmen kampı 2016'da dağıtıldı. Ancak hükümetin kampı dağıtma kararından sonra değişik merkezlere gönderilen düzensiz göçmenlerin bir kısmı, buradaki şartların olumsuzluğu ve kapasite yetersizliği nedeniyle Calais'e geri döndü.

Uluslararası arenada demokrasiyi ve insan haklarını savunan Fransa, ülkedeki sivil toplum kuruluşlarınca düzensiz göçmenlerin maruz kaldığı kötü koşullara ilişkin yetersiz adımlar atmakla ve onların sorunlarına karşı "duyarsız" kalmakla eleştiriliyor.

Calais'te halihazırda çoğunluğu Sudanlılar ve Afganlardan oluşan yaklaşık 800 düzensiz göçmen bulunuyor. Düzensiz göçmenler, yatacak yer, tuvalet, banyo ve yiyecek gibi temel insani ihtiyaçlara çok yetersiz düzeyde sahip olarak şehir merkezinin dışında farklı noktalarda yol kenarlarında yeşillik alanlarda yaşıyor.

Düzensiz göçmenler, kentteki sivil toplum kuruluşlarının verdiği yemeklerle ancak karınlarını doyurabiliyorlar. Göçmenler dere suyuyla ellerini ve yüzlerini yıkıyor, bazıları da bu suyla abdest alarak namaz kılıyor.

Buradaki düzensiz göçmenlerin tek umutları, daha insani şartlarda yaşayabileceklerini düşündükleri İngiltere'ye gidebilmek. Göçmenlerin tedirgin ve çaresiz bekleyişi yüzlerinden okunuyor.

Calais'teki düzensiz göçmenlerin bir kısmı da şehrin merkezinde köprü altlarında derme çatma çadırlarda kalıyor. AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, polisin neredeyse her gün buraya gelip göçmenleri uzaklaştırmak istediğini ve zaman zaman biber gazıyla da müdahale ettiğini söyledi.

AA muhabirinin konuştuğu düzensiz göçmenler de burada çok zor şartlar altında yaşadıklarını, imkanların çok sınırlı olması nedeniyle İngiltere'ye gitmek istediklerini ifade etti.

Bununla beraber, düzensiz göçmenlerin, Fransız yetkililerin görmesi halinde İngiltere'ye gidişlerinin riske gireceği endişesiyle kamera ve mikrofon karşısına çıkmak istememeleri dikkat çekti.

"Yetkililer, çadır kurmamıza izin vermiyor"

AA'nın kamerasına konuşmayı kabul eden ve şehir merkezindeki köprü altında derme çatma çadırda yaşam mücadelesi veren Sudanlı İbrahim, yiyecek ve içecek konusunda kendilerine yardım edildiğini ancak barınacak yer konusunda sorun yaşadıklarını belirtti.

"Yetkililer, çadır kurmamıza izin vermiyor. Üstelik soğuk, kar ve yağmurla durum daha da zorlaşıyor. Bu hava şartlarına alışık değiliz, Afrika gibi değil burası." diyen İbrahim, İngiltere dışındaki Avrupa ülkeleri göçmenlere oturum belgesi vermediği için İngiltere'ye gitmek istediklerini söyledi.

İbrahim, "Buradaki şartlar çok zor, üstesinden gelemiyoruz. Göçmenler olarak toplu taşıma araçlarını kullanma konusunda da zorluk yaşıyoruz. Yürümek ve yiyecek bulmak zorunda kalıyoruz. Çok olay yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

"Zor hava şartları, soğuk ve yağmur nedeniyle zorluk yaşıyoruz"

Sudanlı diğer bir düzensiz göçmen Halit de "Zor hava şartları, soğuk ve yağmur nedeniyle zorluk yaşıyoruz. Burada köprü altında yaşıyoruz ve görebildiğiniz gibi yol çalışması var." dedi.

"Durumları oldukça dramatik"

Sivil toplum kuruluşu Utopia 56 Koordinatörü Pierre Rocque, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dernek olarak düzensiz göçmenlere yönelik yardımlar yaptıklarını ve sağlık sorunlarıyla ilgilendiklerini söyledi.

Calais ve çevresinde şu anda yaklaşık 800 düzensiz göçmenin bulunduğunu ifade eden Rocque, şunları kaydetti:

"Durumları oldukça dramatik. Geçici kamplarda yaşıyorlar. Bu kamplar 48 saatte bir polis tarafından tahliye ediliyor. Özel eşyalara el konulabiliyor ve çalınabiliyor. Polis bazen geceleri gelip onları uyandırıyor. (Göçmenlere yönelik) Fiziki ve psikolojik taciz söz konusu. Bu aralar hava şartları çok kötü ancak bu, polisin çadırları almasını engellemiyor" dedi.

Rocque, polisin düzensiz göçmenlere kötü muamelede bulunduğuna işaret ederek "Polis 48 saatte bir sabahları aynı saatte geliyor, göçmenleri zorla uyandırıyor ve çadırları 20-30 metre farklı yere taşımasını istiyor. O sırada orada bulunmayanların çadırlarına el konuluyor." ifadesini kullandı.

Bunların sıkça tekrarlanmasının düzensiz göçmenleri yorduğunu aktaran Rocque, "Polis geceleri bazı kamplara da gidiyor ve bazen biber gazı kullanıyor." diye konuştu.

"Şu anki hükümet (düzensiz) göçmenlere düşman ve bunu politikası haline getirdi"

Rocque, Fransa'nın ve hükümetin düzensiz göçmenlere yönelik yeteri kadar çalışma yapmadığını belirterek "Bu bir utanç. Yetkililer bir şeyler yapıyor ancak gerçekten minimum seviyede." yorumunu yaptı.

Calais Belediyesinin göçmenler için yaptırdığı tuvaletlerin geçen hafta sonu yandığını, tuvaletler yeniden yaptırıldığını ancak yarısının yenilendiği ifade eden Rocque, Fransız yetkililerin düzensiz göçmenlere verdiği yiyecek ve içeceğin sınırlı olduğunu belirtti.

Rocque, "Şu anki hükümet (düzensiz) göçmenlere düşman ve bunu politikası haline getirdi." dedi.

Barınacak yerlere yerleştiriliyor sonra sokaklara bırakılıyorlar"

Utopia 56'nın diğer koordinatörü Siloe Medriane, "Calais'te durum aynı. (Düzensiz göçmenler) Barınacak yerlere yerleştiriliyor sonra sokaklara bırakılıyorlar. Bu bir döngü halinde devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Düzensiz göçmenlerin insan onuruna yakışmayan şartlarda yaşadıklarını belirten Medriane, hükümetin göçmenlere sağladığı yiyecek ve temel ihtiyaçların çok yetersiz olduğunu, bu nedenle birçok derneğin bu eksikleri gidermeye çalıştığını ifade ederek "Hükümet gerekeni hiç yapmıyor, kendini biraz savunabilmek için asgari olanı yapıyor." dedi.

Medriane, "Calais'te bazı göçmenler gizleniyor çünkü her sabah kovalanıyorlar. Bu kişiler kovalanmaya tahammül edemiyorlar. Bu gizlenenler bu yardımlardan faydalanamıyor." diye konuştu.

Siloe Medriane, "Hükümet tarafından terk edildiler. Biz dernekler olarak yardım etmeye çalışıyoruz. Buradaki eksiklikleri hükümete iletiyoruz. Sesimizi duyurmak çok zor." ifadesini kullandı.

Fransa'nın Calais ve Grand-Synthe kentlerinde kadın göçmenlere yönelik çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşu "Refugees Women's Center" Koordinatörü Elisa Gan, Calais'te 2016'da "Jungle" düzensiz göçmen kampının dağıtılmasının ardından durumun aslında değişmediğini belirterek "Calais'teki düzensiz göçmenlerin durumunun öncekilere göre medyalarda az yer alması üzücü. Çünkü burada hala yaklaşık 800 kişi var. Aynı sayı Grande-Synthe de var." dedi.

Düzensiz göçmenlerin kentin farklı yerlerinde bulunduğunu ve İngiltere'ye gitmek istediğini ifade eden Gan, düzensiz göçmenlerin özellikle bu kış döneminde çok zor şartlar altında yaşam mücadelesi verdiğini belirtti.

Gan, "Hükümetin yaptıkları yeterli değil. Yerli yetkililer de göçmenlerin ihtiyaçlarını tam karşılamadan bir şeyler yaptıklarını söylemek için yarım önlemler alıyor. Yetkililer, bu kişilere saygı duymuyor ve onların sorumluluğunu almak istemiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dursun Aydemir