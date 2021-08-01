Fransa'nın, İsrail'den Pegasus casus yazılımında, Fransız numaralarının hariç tutulmasını istediği iddiası
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Fransa'nın, İsrail'den Pegasus casus yazılımında, Fransız numaralarının hariç tutulmasını istediği iddiası

Fransa'nın, İsrail'den Pegasus casus yazılımında, Fransız numaralarının hariç tutulmasını istediği iddiası
Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel

Fransa'nın İsrail merkezli "NSO Group" adlı şirketin ürettiği "Pegasus" isimli casusluk yazılımından, Fransa'nın telefon numaralarının hariç tutulmasını istediği iddia edildi.

Fransa'nın İsrail merkezli "NSO Group" adlı şirketin ürettiği "Pegasus" isimli casusluk yazılımından, Fransa'nın telefon numaralarının hariç tutulmasını istediği iddia edildi.

Fransız Opinion gazetesi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un telefonunun da dinlenmek istendiği Pegasus casus yazılımına ilişkin, Paris ile Tel Aviv arasındaki diplomasi trafiğini gündeme taşıdı.

Haberde, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın, 28 Temmuz'da Paris'e resmi ziyaretinde, mevkidaşı Florence Parly ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki iş birliği, Lübnan krizi ve İran'ın nükleer anlaşması başlıklarının yanı sıra "telefon dinleme" konusunun da gündeme geldiği aktarıldı.

Fransız Bakan Parly'nin, İsrailli mevkidaşından, yazılımın sızdığı telefonlardan ABD, İngiltere, Rusya ve Çin'in hariç tutulması planlarına Fransa'yı da eklemelerini istediği kaydedildi.

Macron'un da İsrail Başbakanı Naftali Bennett'i bu mesele için aradığı fakat Bennett'in göreve geldiğinde kendisini kutlamayan Fransa Cumhurbaşkanına kızgın olduğu, bu nedenle aramasını geç cevapladığı öne sürüldü.

Fransız istihbaratına yakın kişilerin "Onlarla (İsrail) çalışır çalışmaz bizi hacklediler" dediği ve Pegasus konusu nedeniyle İsrail ile ortak yürüttüğü teknolojik iş birliği programlarını yeniden gözden geçireceği iddiaları gündeme geldi.

Fransa'da Cumhurbaşkanı dahil, kabineden çok sayıda bakan ile gazetecilerin, Fas istihbarat servislerinin dinleme girişiminin hedefinde olduğu öne sürülmüş, Macron cep telefonunu ve numarasını değiştirmişti.

Yankı uyandıran yazılım

İngiliz gazetesi Guardian'ın haberinde, 17 medya kuruluşu tarafından yürütülen araştırmada, NSO Group'a ait casus yazılımın, küresel çapta yaygın ve kötü amaçlar için kullanıldığı ileri sürüldü.

Bahreyn, Kazakistan, Meksika, Fas, Azerbaycan, Ruanda, Suudi Arabistan, Macaristan, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olmak üzere en az 10 hükümetin, NSO Group'un müşterisi olduğu iddia edildi. Casus yazılımın aktivist, gazeteci, avukat ve siyasileri hedef almak için hükümetlere satıldığı savunuldu.

İddiaya göre, bir telefonu "gözetleme" cihazına dönüştürebilen bu casus yazılımla, kullanıcının bilgisi ve izni olmadan mikrofon, kamera, mesajlar, ses kayıtları ve rehber gibi çok sayıda uygulamaya erişim sağlanabiliyor.

Ruanda, Fas, Hindistan ve Macaristan, 50 binden fazla telefon numarasının olduğu listede adı geçen kişilerin telefonlarını takip için Pegasus'u kullandıkları iddialarını yalanladı. Azerbaycan, Bahreyn, Kazakistan, Suudi Arabistan, Meksika ve BAE hükümetleri ise henüz iddialara yanıt vermedi. NSO Group da hakkındaki tüm suçlamaları reddetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

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