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Fransa'nın iptal kararı diğer ligleri etkileyecek mi?

Fransa'nın profesyonel ligleri iptal etme kararının ardından gözler diğer büyük liglere çevrildi.

Fransa'nın iptal kararı diğer ligleri etkileyecek mi?
29.04.2020 11:59 | Son Güncelleme: 29.04.2020 12:04

Fransa'nın profesyonel ligleri iptal etme kararının ardından gözler diğer büyük liglere çevrildi. İlk iptal kararı Hollanda'dan gelirken, Belçika da ligleri tescil edeceğini duyurmuş ancak sonra vazgeçmişti. Fransa'nın kararının ardından Belçika'nın da iptal kararı alması beklenirken, bu karar diğer büyük ligleri de etkileyebilir.

Fransa Başbakanı Edouard Phillippe, dün yaptığı açıklamada profesyonel liglerin iptal edildiğini açıkladı. Futbol dünyasını yakından ilgilendiren bu kararın etkileri ise tartışılıyor. Ligdeki takımların karşılaşmalara çıkmasına müsaade edilmeyeceğinin belirtildiği açıklamadan Şampiyonlar Ligi de etkilenecek. Çünkü ülkenin 2 takımı Paris Saint-Germain ve Lyon, Devler Ligi'nde mücadelesini sürdürüyor. Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund'u 2 maç sonunda eleyip çeyrek finale yükselirken, Lyon da İtalyan ekibi Juventus'u ilk maçta sahasında 1-0 mağlup etmişti ve çeyrek final için avantajlı duruma geçmişti. İkinci maçlar oynanmadan önce ise turnuva ertelenmişti. Fransa'nın aldığı bu kararın ardından UEFA'nın nasıl bir tavır alacağı henüz bilinmiyor. UEFA, geçtiğimiz günlerde 55 üye ülke federasyonuyla yaptığı video konferans görüşmede lig ve kupa maçlarının tamamlanmasını istemişti.

17 Haziran'da başlayacaktı

UEFA'nın 55 üye ülke federasyonuyla yaptığı toplantının ardından birçok ülke planlama yapmaya hazırlanırken, ilk hamle Hollanda'dan geldi. Hollanda Futbol Federasyonu, ülkede alınan önlemler doğrultusunda ligi iptal ettiğini açıklarken, şampiyon ilan etmeyeceğini ve küme düşmeyi kaldırdığını belirtti. Ayrıca mevcut sıralamanın önümüzdeki sezon Avrupa'ya gidecek ekipleri belirleyeceği, Avrupa gelirlerinin de bütün takımlara dağıtılacağı açıklandı. Geçtiğimiz ay ligi tescil etmeyi planlayan Belçika ise bu kararı yeniden gözden geçireceğini açıklamıştı. Fransa'nın aldığı karardan etkilenmesi beklenen ülkelerden birisi olan Belçika'nın, tescil kararı yerine ligi iptal etme kararı alması bekleniyor. UEFA toplantısı sonrasında Fransa Futbol Federasyonu, ligler için planlamaya hazırlanırken, 17 Haziran'ı liglerin başlayacağı tarih olarak belirlemişti. İlk korona virüs vakasının 21 Ocak'ta görüldüğü Fransa'da, maçlar 10 Mart'a kadar seyircili oynanmış, 13 Mart tarihinden itibaren ise ligler askıya alınmıştı. UEFA kararı sonrasında haziran ayında ligleri devam ettirmek için yapılan çalışmalara karşın, Fransa Başbakanı Edouard Phillippe, mevcut durumda futbol maçlarının oynanmasına müsaade etmeyeceklerini açıkladı ve Fransa'da ligler iptal oldu.

Gözler diğer büyük liglerde

Fransa'da alınan bu kararın ardından, gözler yeniden başlamak için planlama yapan diğer liglere çevrildi. İlk vakanın 31 Ocak'ta görüldüğü, 12 Mart'a kadar da maçların seyircisiz oynandığı İngiltere Premier Lig'de 13 Mart'ta maçlar ertelenmişti. Yapılan planlamalar sonrasında futbolu yeniden hayata döndürmeyi planlayan İngiltere, planlamasını 6 Haziran'a göre yaptı. Premier Lig'in 6 Haziran'da başlaması bekleniyor. Ancak uzmanlar Ada'da futbolun bu tarihte başlamasının zor olduğu görüşünde birleşti. İngiltere gibi ilk vakanın 31 Ocak'ta görüldüğü bir diğer ülke olan İspanya, futbola 12 Mart'ta ara vermiş, 10 Mart tarihine kadar ise maçları seyircili oynatmıştı. İspanya'da futbolcuların bireysel antrenmanlara 4 Mayıs'ta, takım antrenmanlarına ise 18 Mayıs'ta başlayacağı açıklandı. La Liga'nın 29 Mayıs ya da 6 Haziran'da başlaması öngörülürken, İspanya Sağlık Bakanı Salvador Illa, "Şu anda virüsün ilerleyişini takip ediyoruz. Futbolun yazdan önce dönmesini kimse beklemesin" açıklamasını yaptı. Bu açıklamanın ardından La Liga'nın nasıl bir karara varacağı bilinmiyor.

İlk başlayan Almanya olacak

İlk vakanın 4 Şubat'ta görüldüğü Almanya'da ligler 11 Mart tarihine kadar seyircili olarak oynanmıştı. 13 Mart'ta alınan erteleme kararının ardından Almanya'da futbolun başlaması için farklı farklı önlem paketleri açıklandı. Avrupa'da futbolu en erken başlatmayı planlayan ülke olan Almanya'da futbolcular 9 Mayıs'ta sahaya inecek. Avrupa'da virüsten en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İtalya'da ise planlama henüz yapılmadı. 31 Ocak'ta görülen ilk vakanın ardından 4 Mart tarihine kadar maçların seyircili oynandığı İtalya'da, 9 Mart'ta ligler ertelenmişti. Haziran ayında ligleri oynatmayı planlayan ancak henüz net bir karar vermeyen İtalya Futbol Federasyonu'nun, Fransa'nın aldığı karar sonrasında takınacağı tavır bilinmiyor. Fransa'da liglerin iptal edilmesinin ardından FIFA Sağlık Komitesi Başkanı Michel D'Hooghe, liglerin eylül ayından önce oynanmaması gerektiğini belirtti. Avrupa'da Hollanda ve Fransa, Güney Amerika'da da Arjantin'de ligler iptal edilirken, bu ülkelerin ardından birçok ligin de iptal edilmesi gündeme geldi. Afrika'da bazı ülkeler Fransa'nın tavrından etkilenerek karar vermeyi planlarken, Afrika Futbol Federasyonu, federasyonlara gönderdiği yazılarda, futbolla ilgili kararlarını en kısa sürede vermesini istedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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