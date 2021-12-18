Fransa'nın İngiltere'den gelen yolculara getirdiği seyahat kısıtlaması
AA / Bilal Acar - Haberler | Güncel
Fransa'nın yeni tip konoravirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının yayılmasını önlemek amacıyla İngiltere'den gelen yolculara getirdiği seyahat kısıtlaması bu gece 00.00'da başlayacak.
Fransa'nın yeni tip konoravirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının yayılmasını önlemek amacıyla İngiltere'den gelen yolculara getirdiği seyahat kısıtlaması bu gece 00.00'da başlayacak. Kısıtlama öncesi seyahat etmek isteyenler, St Pancras İstasyonunda dışarı kadar uzanan kuyruk oluşturdu.