Fransa'nın İngiltere'den gelen yolculara getirdiği seyahat kısıtlaması - Haberler
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Fransa'nın İngiltere'den gelen yolculara getirdiği seyahat kısıtlaması

AA / Bilal Acar - Haberler | Güncel

Fransa'nın yeni tip konoravirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının yayılmasını önlemek amacıyla İngiltere'den gelen yolculara getirdiği seyahat kısıtlaması bu gece 00.00'da başlayacak.

Fransa'nın yeni tip konoravirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının yayılmasını önlemek amacıyla İngiltere'den gelen yolculara getirdiği seyahat kısıtlaması bu gece 00.00'da başlayacak. Kısıtlama öncesi seyahat etmek isteyenler, St Pancras İstasyonunda dışarı kadar uzanan kuyruk oluşturdu.

Fransa'nın İngiltere'den gelen yolculara getirdiği seyahat kısıtlaması

Fransa'nın İngiltere'den gelen yolculara getirdiği seyahat kısıtlaması

Fransa'nın İngiltere'den gelen yolculara getirdiği seyahat kısıtlaması

Bilim Kurulu üyesinden Türkiye'de 6 kişide görülen Omicron varyantıyla ilgili bir iyimser bir de kötümser tahmin

Bilim Kurulu üyesinden Türkiye'de 6 kişide görülen Omicron varyantıyla ilgili bir iyimser bir de kötümser tahmin

AA / Bilal Acar - Son Dakika Haberleri

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