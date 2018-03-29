Fransa'nın İlk Nükleer Santrali 2019 Yılında Kapanıyor

Her yıl çok sayıda teknik kazalara neden olan Fransa'nın ilk nükleer santrali "Fessenheim"ın, bu yılın sonunda ya da en geç 2019 yılının başında kapanacağı kesinleşti.

Almanya ve İsviçre sınırına çok yakın olan nükleer santral 1977 yılında hizmete girmişti. İki reaktörlü santralin toplam enerji kapasitesi 1760 MW. Enerjisin yüzde 70'ini Fransız Elektrik Kurumu (EDF) ve yüzde 20'sini komşusu Almanya'ya ihraç eden santral için Fransa Enerji ve Çevre Bakanlığı kapatma sürecinin kontrolü için özel görevli atadı. Özel görevli seçilen David Coste görevine 9 Nisan tarihinde başlayacak.

Santralin kapatılmasına karşı değişik kampanyalar başlatan Fessenheim kasaba halkı, "santral kapatılmasın işsiz kalmayalım" diye tepki gösteriyor. Nükleer santralde 2 bine yakın personel bulunuyor.

2019 yılında başlayacak olan kapatma çalışmaların 20-25 yıl sürmesi bekleniyor. Fransa 58 reaktörüyle Avrupa'da nükleer reaktör sayılarına göre ilk sırada yer alan ülke. Dünya sıralamasında Amerika'dan sonra Fransa ikinci sırada.

Avrupa ülkeleri nükleer enerjiden geri dönüş çalışmalarıyla her yıl 1-2 nükleer santral kapatma çalışmaları başlatılıyor. (Fotoğraflı) - Alsace