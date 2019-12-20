Fransa'nın iç bölgelerinde etkili olan fırtına yaklaşık 140 bin evin elektriksiz kalmasına yol açtı
Fransa’nın iç bölgelerinde etkili olan şiddetli fırtına yaklaşık 140 bin evin elektriksiz kalmasına yol açtı.
20.12.2019 14:03 | Son Güncelleme: 20.12.2019 14:03
Fransa'nın iç bölgelerinde etkili olan şiddetli fırtına yaklaşık 140 bin evin elektriksiz kalmasına yol açtı.
Ulusal Elektrik İdaresi, Auvergne-Rhöne-Alpes bölgesinde özellikle kırsal kesimde etkili olan şiddetli fırtına yüzünden düşen ağaçların elektrik hatlarına önemli zarar verdiğini duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com