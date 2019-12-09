Fransa'nın I. Dünya Savaşı sonrası boşalan 6 köyü: Muhtarları var, yaşayanları yok

09.12.2019 17:14 | Son Güncelleme: 09.12.2019 17:14

Fransa'da I. Dünya Savaşı nedeni ile tüm nüfusunu kaybeden 6 köy bulunuyor. Issız bu köylerin muhtarları ise halen görevlerinin başında.



Ülkenin doğusundaki Verdun bölgesinde bulunan bu 6 köy I. Dünya Savaşı'nın acımasız yanının tanıkları. Hepsi dünya harbi sırasında yerle bir olmuş, hepsinin savaş sırasında nüfusu sıfıra inmiş, hepsi mayın tarlasına dönmüş ve hepsi savaşta hayatını kaybeden askerlere mezar olmuş. Euronews.com'da Görüntüle