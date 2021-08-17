Son dakika haberi: Fransa'nın güneyindeki orman yangını nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi
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Son dakika haberi: Fransa'nın güneyindeki orman yangını nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi

Son dakika haberi: Fransa'nın güneyindeki orman yangını nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi
Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Fransa'nın Var bölgesinde Maures Masifi'nde çıkan orman yangını nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi.

Fransa'nın Var bölgesinde Maures Masifi'nde çıkan orman yangını nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi.

Ülkenin güneyindeki A57 otoyolu kenarındaki Gonfaron kasabası yakınlarında dün akşam saatlerinde çıkan yangın, kuraklık ve rüzgarın etkisiyle büyüyerek 5 bin hektarlık alana yayıldı.

Var Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, alevler 100 kadar eve ulaştı, 3 kişi hafif yaralandı, 19 kişi dumandan etkilendi.

Yaklaşık 900 itfaiye ekibinin mücadele ettiği alevler nedeniyle bölge yakınlarında yaşayan binlerce kişi ve kamp alanı tahliye edildi. Tahliye edilenlerden kesinlikle evlerine dönmemeleri istendi.

Yangın bölgesindekilerin güvenliğini sağlamak ve bölgeye giriş çıkışları kontrol etmek için 120 jandarma görev alırken, bölgedeki birçok yol trafiğe kapatıldı.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bugün yangın bölgesine gideceğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

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