Fransa'nın güneyindeki iki bölgede çığ düştü: 7 ölü
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Fransa'nın güneyindeki iki bölgede çığ düştü: 7 ölü

Fransa'nın güneyindeki iki bölgede çığ düştü: 7 ölü
Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel

Fransa'nın güneyindeki iki bölgede art arda çığ düşmesi sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi.

Fransa'nın güneyindeki iki bölgede art arda çığ düşmesi sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valloire kentinde sabah saatlerinde çığ düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Peisey-Nancroix kenti yakınlarındaki dağlık bölgede de saat 14.00 sularında çığ düştü.

Arama kurtarma çalışmalarında 3 kişinin cesedine ulaşıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Hautes-Alpes bölgesinde geçen hafta çığ düşmeleri sonucu 3 kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

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