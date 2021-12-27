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Fransa'nın güneyindeki çiftliklerde kuş gribi salgını yayılıyor

Fransa'nın güneyindeki çiftliklerde kuş gribi salgını yayılıyor
AA / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel

Fransa'nın kaz ciğeri üretimiyle ünlü Landes bölgesinde görülen kuş gribi, 6 kaz çiftliğine daha yayıldı.

Fransa'nın kaz ciğeri üretimiyle ünlü Landes bölgesinde görülen kuş gribi, 6 kaz çiftliğine daha yayıldı.

Fransız basınındaki haberler e göre, ilk olarak 19 Aralık'ta bir çiftlikte kuş gribi tespit edilen Landes'in Malaussanne, Mant ve Castelner kentlerinde toplam 6 kaz çiftliğinde kuş gribi görüldüğü doğrulandı.

Bu çiftliklerdeki tüm hayvanlar itlaf edilirken, çiftliklerin çevresinde 3 kilometre çapında koruma alanı, 10 kilometre çapında gözlem alanı oluşturuldu.

Landes'in Hastingues kentinde 19 Aralık'ta bir kaz çiftliğinde kuş gribi tespit edilmişti.

Fransa'da kasım başında kuş gribi alarmı durumu yüksek seviyeye çıkartılmış, salgının yayılmasını önlemek için kümes hayvanları çiftlikleri karantinaya alınmıştı.

Kuş gribinin yayılmaması için çiftliklerin yüzde 95'inden fazlasının üzeri kapatılmıştı.

Ülkede geçen yıl kasımdan mayısa kadar devam eden 500'den fazla kuş gribi salgınında 3,5 milyon kümes hayvanı itlaf edilmişti.

Salgın özellikle ülkenin güneybatısında, kaz ciğeri üretimiyle ünlü çiftlikleri etkilemişti.

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AA / Alaattin Doğru - Son Dakika Haberleri

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