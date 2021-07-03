Fransa'nın güneyindeki Aude ilinin dağlık bölgesinde çıkan yangında 100 hektarlık alan kül oldu

Fransa'nın güneyindeki Aude ilinin Clape dağlık bölgesinde çıkan yangında 100 hektarlık alan zarar gördü.

Fransa'nın güneyindeki Aude ilinin Clape dağlık bölgesinde çıkan yangında 100 hektarlık alan zarar gördü.

Ülkenin Narbonne kenti yakınlarında Clape dağlık bölgesinde yangın çıktı. Giderek büyüyen yangında 100 hektarlık alan kül oldu. 300 hektarlık alan ise yangın tehdidi altında bulunuyor.

Yangına 6 uçak, 2 helikopter ve 200 kadar itfaiyeci müdahale ediyor.

Yetkililer, önlem olarak yakındaki plajı kapatırken bölge sakinleri tahliye edildi.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, alevlere müdahale eden itfaiyecilere desteğini belirterek halktan dikkatli olmalarını ve yetkililerin uyarılarını dinlemelerini istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru