Fransa'nın güneyinde çığ düştü: 5 ölü
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Fransa'nın güneyinde çığ düştü: 5 ölü

Fransa'nın güneyinde çığ düştü: 5 ölü
Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel

Fransa'nın güneyindeki Hautes-Alpes bölgesinde 3 farklı yerde çığ düşmesi sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi.

Fransa'nın güneyindeki Hautes-Alpes bölgesinde 3 farklı yerde çığ düşmesi sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi.

Briançon kenti jandarmasından yapılan açıklamaya göre, Hautes-Alpes bölgesindeki Villar-d'Arene köyü yakınlarında, 3 bin 169 metre rakımlı bir geçitte sabah saatlerinde çığ düştü.

Çığın düştüğü noktanın yakınındaki Adele Planchard güvenlik kulübesi, jandarmayla irtibata geçti.

Briançon'dan bölgeye gelen jandarma arama kurtarma ve sağlık ekibi, çığ altında kalan 3 kişinin cesedine ulaştı.

Bölgede 2 çığ daha düştü

Aynı bölgedeki l'Ailefroide ve Valjouffrey'de de çığ düşmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, biri ağır 2 kişi yaralandı.

Olaylara ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

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