Fransa'nın güneyinde bir kaz çiftliğinde kuş gribi salgını görüldü - Haberler
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Fransa'nın güneyinde bir kaz çiftliğinde kuş gribi salgını görüldü

Fransa'nın güneyinde bir kaz çiftliğinde kuş gribi salgını görüldü
AA / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel

Fransa'nın kaz ciğeri üretimiyle ünlü Landes bölgesinde, bir çiftlikte kuş gribi salgını tespit edildi.

Fransa'nın kaz ciğeri üretimiyle ünlü Landes bölgesinde, bir çiftlikte kuş gribi salgını tespit edildi.

Fransız basınındaki haberler e göre, ülkenin güneybatısındaki Hastingues kentinde, bir kaz çiftliğinde 17 Aralık'ta yapılan gözlemlerden yola çıkılarak, laboratuvar sonuçları beklenmeden, çiftlikteki kümes hayvanları ertesi gün itlaf edildi.

Hayvanlar üzerinde yapılan incelemenin dün alınan sonuçlarında bulaşıcılığı yüksek H5N1 tipi kuş gribi tespit edilmesi üzerine, söz konusu çiftlik çevresinde 3 kilometre çapında koruma alanı, 10 kilometre çapında gözlem alanı oluşturuldu.

Fransa'da kasım başında kuş gribi alarmı durumu yüksek seviyeye çıkartılmış, salgının yayılmasını önlemek için kümes hayvanları çiftlikleri karantinaya alınmıştı.

Kuş gribinin yayılmaması için çiftliklerin yüzde 95'inden fazlasının üzeri kapatılmıştı.

Ülkede geçen yıl kasımdan mayısa kadar devam eden 500'den fazla kuş gribi salgınında 3,5 milyon kümes hayvanı itlaf edilmişti.

Salgın özellikle ülkenin güneybatısında, kaz ciğeri üretimiyle ünlü çiftlikleri etkilemişti.

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AA / Alaattin Doğru - Son Dakika Haberleri

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