Fransa'nın güneydoğusunda meydana gelen sel felaketinde en az iki kişi öldü

24.11.2019 17:24 | Son Güncelleme: 24.11.2019 17:24

Fransa'nın güneydoğusunda Var ve Alpes-Maritimes bölgelerinde etkili olan aşırı yağış sonucu meydana gelen sel felaketinde en az iki kişi öldü.



Bölgedeki su taşkınları önemli ölçüde maddi hasara yol açtı. Çok sayıda evin su altında kaldığı bölgede, hava, kara ve demiryolu trafiği felce uğradı. Euronews.com'da Görüntüle