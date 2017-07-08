Fransa'nın Gözü İngiliz Bankalarında

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, Avrupa Birliği'nden ayrılma sürecini başlatan İngiltere bankalarının Fransa'da yatırım yapması için bir dizi teşvik önlemleri alınacağını açıkladı.



Philippe, yaptığı açıklamada, "Paris'i bankalar için daha cazip ve rekabete açık hale getirebilmek konusunda kararlıyız. İlk etapta yabancı bankaların yüksek maaş alan çalışanları için ödeyeceği katma değer vergisini kaldıracağız. Daha önce kararlaştırılan ve gelecek yıl hayata geçmesi planlanan ticari işlemlerden alınacak vergiler de yine kalkacak." dedi.



Fransız hükümetinin ayrıca Paris İstinaf Mahkemesi bünyesinde faaliyet gösterecek olan ve yabancı şirketlerin işlerini kolaylaştırmaya yönelik uluslararası ticaret mahkemesi kurmak için hazırlık başlatacağı ifade ediliyor.



Fransız basını, İngiltere'nin AB'den ayrılmasının ardından İngiliz bankalarının yeni şubeler açmak için Frankfurt, Dublin, Lüksemburg ve Paris arasında tercih yapacağı görüşünde. Basında yer alan haberlerde, vergi konusu, İngiliz bankalarının yatırım yapacakları AB ülkelerini belirlemelerinde de en önemli etken olacağı belirtiliyor.



Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, seçimden önce ekonomide daha çok "liberal politikalar" izleme vaadinde bulunmuştu.