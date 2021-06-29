Fransa'nın EURO 2020'den elenmesi ülke basınına "hayal kırıklığı" olarak yansıdı
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Fransa'nın EURO 2020'den elenmesi ülke basınına "hayal kırıklığı" olarak yansıdı

Fransa'nın EURO 2020'den elenmesi ülke basınına 'hayal kırıklığı' olarak yansıdı
Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru - Haberler | Spor

Fransız basını, Fransa'nın 16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) son 16 turunda İsviçre'ye penaltılarla yenilerek elenmesini "hayal kırıklığı" olarak gördü.

Fransız basını, Fransa'nın 16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) son 16 turunda İsviçre'ye penaltılarla yenilerek elenmesini "hayal kırıklığı" olarak gördü.

Spor gazetesi L'Equipe, maçın bitimine 10 dakika kala 3-1 önde olan Fransa'nın İsviçre'ye penaltı atışlarında yenilerek elenmesini "sahadan silindiği" şeklinde yorumladı.

La Provence gazetesi ise, İsviçre'nin Fransa'yı 2 gole yakalaması ardından penaltılarda yenmesini "Fransa'nın batışı" olarak gördü.

Ülkenin önde gelen gazetelerinden Le Parisien, Fransa'nın Kylian Mbappe'nin penaltı atışını kaçırmasıyla elenmesini, "hayal kırıklığı" olarak değerlendirdi.

Le Figaro, çılgın bir maçın ardından "Mavilerin" hayallerinin yıkıldığını vurgularken, Le Monde ile RMC Sport da, şampiyonluğun birinci adayı olan Fransa'nın elenmesini "hayal kırıklığı" şeklinde tanımladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

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Fransa'nın EURO 2020'den elenmesi ülke basınına "hayal kırıklığı" olarak yansıdı - Haberler Spor
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